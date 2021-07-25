Алтайский стрелок Сергей Каменский не смог выйти в финал Олимпиады в Токио

Сергей Каменский. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский стрелок Сергей Каменский не попал в финал Олимпиады в Токио. Он занял десятое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Чтобы преодолеть квалификацию, ему не хватило полбалла.

– Я шел ровно где-то до половины старта, все было хорошо. Потом случился небольшой провал, я попытался вытягивать под конец. Очень хорошая серия, не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, воля случая, - рассказал Сергей Каменский ТАСС.

Напомним, в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский взял серебро в личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 50 метров из трех положений.

Справка

Сергей Каменский родился в 1987 году в Бийске. Его отец Игорь – заслуженный тренер России по пулевой стрельбе, а мама – кандидат в мастера спорта.

В 2014 году выступление Каменского-младшего на международных соревнованиях произвело настоящий фурор. Сначала Сергей выиграл один из этапов Кубка мира в словенском Мариборе. Затем взял серебро чемпионата мира в испанской Гранаде. Завершающим аккордом сезона стала победа на финале Кубка мира в азербайджанской Габале. На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский установил олимпийский рекорд в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров. В квалификации он занял первое место, набрав 1184 очка из 1200 возможных.

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