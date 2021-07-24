Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 июля 2021: в регионе активно циркулирует дельта-штамм

Число заболевших COVID-19 превысило 60 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение семи недель в Алтайском крае регистрируется подъем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Среди заразившихся преобладают люди трудоспособного возраста. В основном в регионе циркулирует дельта-штамм коронавируса. Об этом на совещании в правительстве края рассказала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Заболевших все больше

Система здравоохранения края работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек - 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. Кроме того, число выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале третьей волны показатель составлял всего 1%, отмечает пресс-служба правительства региона.

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 60 тыс. человек, выздоровевших – более 48 тыс., а умерших с COVID-19 – 3806

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся более 3 тыс. человека. Кроме того, свыше 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят лечение в ковидных госпиталях.

По данным от 24 июля, из общего числа заболевших 742 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37235 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 60185 заболевших: 14810 – у больных внебольничной пневмонией, 37107 – у заболевших ОРВИ, в 8268 случаях – бессимптомное течение. Всего на коронавирус обследовали более 1,7 млн жителей региона.

Вакцинация продолжается

Сейчас в Алтайском крае против COVID-19 прививаются более 450 тысяч человек. Напомним, в регионе вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников. Прививки придется сделать тем, кто занят в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и некоторых других. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов подчеркнул, что медицинские учреждения будут готовы справиться с возрастающей нагрузкой. В крае работают 112 мобильных пунктов вакцинации, готовых приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

Министр напомнил, что отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. Чаще всего COVID-19 у них протекает в легкой форме.

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