Алтайский священник вступил в перепалку с известным космическим конструктором

Александр Микушин Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайский священник Александр Микушин спровоцировал в соцсетях спор с Владимиром Бугровым, инженером-конструктором космической техники.

«Пусть Маск научит»

21 июля после старта с Байконура ракеты «Протон- М» иерей Александр призвал братьев и сестер к осторожности.

- В Горном Алтае упали топливные баки с ядовитым топливом гептил, - написал «ВКонтакте» Микушин. - Роскосмос вывел на орбиту модуль «Наука». Часть топлива, скорее всего, распылится в верхних слоях атмосферы.

«Благодарным» жителям республики батюшка посоветовал «зайти на страницу Роскосмоса и в комментариях написать все, что они думают о великих достижениях в нашей космической отрасли». Сам же при этом похвалил Илона Маска: «Молодец, сделал ракеты с возвращаемыми многоразовыми ракета-носителями. Настоящий лидер и победитель. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни».

До этого также в соцсетях Микушин поздравил Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon и попросил отправить специалистов компании в Россию.

«Пусть они научат сотрудников конструкторского бюро «Салют» делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями», – язвительно предложил Микушин, пригласив Маска также посетить православный оздоровительный кемпинг в Горном Алтае.

«Батюшка не по этому делу»

Когда Телеканал 360 попросил 88-летнего ракетостроителя прокомментировать такое послание служителя церкви, Владимир Бугров скептично заметил:

«Батюшка не по этому делу вообще. При чем тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и все».

О падении ракет известный инженер высказался не менее иронично: «А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия».

«Приглашаю на Алтай!»

Полемист Микушин в долгу не остался: «Ты дедушка с темы-то не съезжай, - парировал священник - За свой мусор перед жителями Алтая я отвечу сам, а вот кто ответит за гептил? После этого посоветовал оппоненту «на хорошую пенсию от Роскосмоса отдохнуть в Горном Алтае в районе падения вторых ступеней». Так сказать, оздоровиться душой и телом. «Аминь», - подытожил неугомонный священник.