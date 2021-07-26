Более 80 человек пострадали в авариях с автобусами на Алтае

По вине водителей автобусов произошло 44 ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Алтайском крае произошло 71 ДТП с участием автобусов. В этих авариях получили травмы 83 человека. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

По вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в результате которых 47 человек получили различные травмы.

– Наибольшее опасение вызывают заказные перевозки, так как они порождают большую часть «нелегальных» автобусных перевозок, как правило, межсубьектного транспортного сообщения, междугородных и пригородных маршрутов ,– отметили в ГИБДД

Там призывают не забывать об опасности поездок в «нелегальном» легковом такси, в том числе использования сервисов по поиску попутчиков. В этих случаях нет гарантии, что водитель не управляет машиной пьяным или соблюдает режим труда и отдыха.

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия и рейды. За 6 месяцев 2021 года выявили 4106 нарушений, допущенных водителями автобусов, в том числе 96 фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями.

– Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность на законном основании пассажироперевозящего предприятия, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что за неделю в Алтайском крае произошло 65 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, в том числе один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 94 человека, из них 18 несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что большинство аварий связаны с сознательными грубыми нарушениями ПДД.

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