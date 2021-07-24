Пушистые сироты: 19 кошек остались одни в квартире после смерти хозяек в Бийске

В многоквартирном доме в Бийске поселился настоящий кошачий «прайд» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В многоквартирном доме в Бийске поселился настоящий кошачий «прайд» - 19 животных остались одни после смерти двух хозяек. Сейчас волонтеры пытаются собрать средства на стерилизацию и кастрацию пушистых сирот.

Как рассказала «Комсомолке» Екатерина из бийского Общества защиты животных «Преданность», в организацию обратилась младшая дочь хозяйки квартиры. Пожилая женщина, которая проживала с еще одной своей дочерью, когда-то давно взяла кошечку, потом случила с котом, родились котята, но до стерилизации так и не дошло. Животные размножились в геометрической прогрессии. Как итог – девять черных и девять сиамских, а также одна дымчатая кошечка.

В многоквартирном доме в Бийске поселился настоящий кошачий «прайд» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Зимой этого года пенсионерка заболела ковидом и скончалась, а дочь, которая жила с ней, так и не смогла оправиться после потери матери и тоже вскоре умерла. Животные остались в квартире одни. Единственный человек, который у них остался, - младшая дочь хозяйки. Женщина заезжает и привозит еду питомцам, но ухаживать за такой оравой – дело не из легких.

- Мы уже собрали средства и провели обработку и вакцинацию кошечек. Им поставлены прививки от бешенства, обработали от внешних паразитов и вакцинировали от самых распространенных вирусов. Следующий этап – стерилизация. Мы делаем это по льготной цене (около 700 рублей), на всех кошек нужно 13,3 тысячи рублей, - добавила Екатерина.

В многоквартирном доме в Бийске поселился настоящий кошачий «прайд» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, в квартире, по словам женщины, практически не пахнет. Бывает, что в домах с таких большим числом животных стоит едкий запах. Нередко это создает проблемы соседям кошачьих «прайдов». Ранее на законодательном уровне предлагали ограничить число животных, ориентируясь на площадь жилья. Но решит ли это проблему?

- Сложно сказать. С одной стороны, это хорошо, потому что многие ветврачи говорят о том, что на одной территории могут проживать не более 10 кошек, а большее число уже грозит эпидемией. С другой стороны – если введут какой-нибудь налог и ограничат число животных, то многие попросту начнут их выбрасывать, так как у людей в России доходы небольшие, - подчеркивает зоозащитник.

Если вам понравилась одна из кошечек и вы хотите подарить ей новый дом, свяжитесь с Екатериной (8-961-979-34-26).

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