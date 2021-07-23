Пекло до +34 градусов: когда в Алтайском крае закончится аномальная жара

Погода с 24 по 26 июля в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Алтайский край по-прежнему будет во власти пекла. Воздух прогреется до +33 градусов и выше. По предварительному прогнозу, жара закончится уже в начале следующей недели.

Как рассказал «Комсомольской правде – Барнаул» ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов, в крае по-прежнему действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. На этих выходных ночью воздух прогреется до +19 градусов. Днем же столбик термометра достигнет отметки +34 градуса.

По предварительным данным, зной спадет в начале следующей недели - последним жарким днем станет понедельник. После в Алтайский край придет циклон с запада, и температура снизится, однако будет по-прежнему тепло.

Подробный прогноз погоды на выходные в Алтайском крае

Суббота, 24 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Воскресенье, 25 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 3-8 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +29...+34 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Понедельник, 26 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +15…+20 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +28…+33 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Важно!

В Алтайском крае с 24 по 27 июля местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). В региональном управлении МЧС напоминают, что в это время высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

– Следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнем в считанные секунды становится большим пожаром с тяжелыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения, – подчеркнули в ведомстве.

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