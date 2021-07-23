График выступлений алтайских спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио

Сергей Каменский (фото: Служба информации ОКР)

Сегодня, 23 июля, в Токио состоится открытие летних Олимпийских игр-2020. В торжественной церемонии примут участие алтайские спортсмены.

Всего же, по предварительным оценкам, участниками перенесенной из-за пандемии коронавируса с 2020 года Олимпиады станут около 12,5 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира. За награды XXXII летних Игр поборются и четыре представителя Алтайского края: Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Каменский (пулевая стрельба), Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Ильяс Куркаев (волейбол). Для двух последних спортсменов это будет первая Олимпиада, а у обоих Сергеев такой опыт за плечами имеется. Впрочем, как говорят сами атлеты, формат и соревнований, и нахождения на них из-за событий последних полутора лет сильно изменился и придется перестраиваться. Но раз уж эти ребята дошли до Токио, то и с условиями они наверняка справятся.

Первым в борьбу за медали вступит Ильяс Куркаев. Мужская сборная по волейболу свой стартовый матч группового этапа проведет уже в эту субботу, 24 июля.

Расписание игр (группа B)

24 июля

12.20 Россия – Аргентина

26 июля

9.05 США – Россия

28 июля

19.45 Бразилия – Россия

30 июля

19.45 Россия – Франция

1 августа

12.20 Россия – Тунис

3 августа

Мужчины. 1/4 финала

Стрелок Сергей Каменский будет пытаться взять три медали. Олимпийский комитет России утвердил его в трех дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений (на ОИ-2016 года в Рио-де-Жанейро Сергей завоевал в этой дисциплине «серебро»).

Расписание

25 июля

11.00 Мужчины, пневматическая винтовка, 10 м, квалификация

13.30 Мужчины, пневматическая винтовка, 10 м, финал.

27 июля

11.15 Пневматическая винтовка, 10 м, смешанная команда. Отборочный этап 1

12.00 Пневматическая винтовка, 10 м, смешанная команда. Отборочный этап 2

13.15 Смешанная команда, стрельба из пневматической винтовки на 10 м, за бронзовую медаль

13:52 Смешанная команда, стрельба из пневматической винтовки на 10 м, за золотую медаль.

2 августа

9.30 Мужчины, стрельба, 50 м, 3 позиции, квалификация

14.50 Мужчины, стрельба из винтовки, 50 м, 3 позиции, финал.

Сергей Шубенков будет в числе тех, кто прибудет в Токио последним. Его первый старт назначен только на начало августа.

Расписание

3 августа

17.00 Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала

4 августа

7.00 Мужчины. 110 м с барьерами. 1/2 финала

5 августа

7.00 Мужчины. 110 м с барьерами. Финал.

Ирина Андреева выступит на Олимпиаде впервые, так как только на этих играх в программу соревнований были добавлены две новые женские дисциплины каноэ: 200 метров для одиночек и 500 метров для двоек, и в обеих Ирина заявлена.

Расписание

4 августа

7.58 Старт квалификационных заездов. Женщины, каноэ-одиночка, 200 метров

9.53 Женщины, каноэ-одиночка, 200 метров, 1/4 финала

5 августа

7.44 Женщины, каноэ-одиночка, 200 метров, первый полуфинал

9.36 Женщины, каноэ-одиночка, 200 метров, финал B

9.43 Женщины, каноэ-одиночка, 200 метров, финал A.

6 августа

7.30 Женщины, каноэ-двойка, 500 м, начало заездов

9.10 Женщины, каноэ-двойка, 500 м, 1/4 финала

7 августа

7.30 Женщины, каноэ-двойка, 500 м, 1/2 финала

9.10 Женщины, каноэ-двойка, 500 м, финал.

Ну а пока наши спортсмены готовятся, можно посмотреть церемонию открытия. В прямом эфире ее покажет Первый канал. Начало в 18.00.

*время местное

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что взял с собой на Олимпиаду в Токио

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, без чего он не представляет свои поездки и поэтому взял на время путешествия в Токио, где пройдут Олимпийские игры (подробнее)