Врачи и волонтеры помогают амбулаторным больным коронавирусом на Алтае

Чаще всего онлайн-консультации получают пожилые жители региона и люди с хроническими заболеваниями. Фото: минздрав региона

В Алтайском крае расширяют штат сотрудников консультативного центра мониторинга амбулаторных пациентов с коронавирусом и пневмонией. Вместе с врачами трудятся волонтеры, сообщает «АиФ - Алтай».

Как помогают пациентам

Консультативный центр работает с мая 2020 года на базе краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики.

Чаще всего онлайн-консультации получают пожилые жители региона и люди с хроническими заболеваниями. Врачи занимаются мониторингом состояния здоровья пациентов с вирусной пневмонией и с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении. При необходимости корректируют терапию и вызывают скорую помощь или участкового терапевта. Ежедневно врач общается с большим число больных, до 80 человек.

В настоящее время под наблюдением сотрудников консультативного центра находятся более 12 тыс. человек. Это жители Алтайского края, которые находятся на амбулаторном лечении с COVID-19 и с пневмонией, выписанные с отрицательным тестом из стационаров региона и нуждающиеся в дальнейшем наблюдении и реабилитации. Кроме того, среди них пациенты с вирусной пневмонией, ожидающие результатов на COVID.

Что именно делают волонтеры

Вместе с врачами работают волонтеры-медики. Это студенты АГМУ, а также учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа. Они занимаются обзвоном и консультацией пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с COVID-19, с пневмонией, заполняют медицинскую документацию.

– За каждым из волонтеров закреплен опытный врач-наставник, который курирует их работу. Ребята справляются с задачами. Они работают с пациентами, состояние которых понятно, предсказуемо и абсолютно прогнозируемо, - отметила Татьяна Репкина, главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 59 635. В ковидных госпиталях остаются около 3800 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с пневмонией.

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