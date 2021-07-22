На Алтае мужчина расстрелял знакомых из-за скота и спрятал тела под ветками

Подозреваемый сам написал явку с повинной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе возбудили уголовное дело по факту убийства двоих жителей Иркутской области. Подозреваемый сам написал явку с повинной спустя неделю после преступления и рассказал о мотивах жестокой расправы, сообщили в пресс-службе управления следкома по Республике Алтай.

Как стало известно следствию, вечером 12 июля злоумышленник из села Чендек и двое его знакомых из другого региона приехали на участок в урочище «Березовая пола», чтобы разобраться в конфликте по поводу продажи скота. Выяснилось, что 39-летний и 48-летний мужчины купили скот и оплатили его поставку до Кыргызстана, однако товар до пункта назначения так и не доехал.

- В ходе ссоры подозреваемый произвел несколько выстрелов из нарезного огнестрельного оружия в обоих потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия, - рассказали в следственном комитете.

После преступления мужчина накрыл тела убитых ветками деревьев и уехал с места преступления. Однако осознав, что натворил, подозреваемый сам пошел в полицию и написал явку с повинной, а также сдал полицейским оружие, из которого расстрелял приезжих.

Сейчас мужчина задержан, вскоре ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

- По уголовному делу об убийстве проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в Алтайском крае произошло громкое убийство участкового полицейского из Барнаула. Подозреваемым в жестокой расправе над силовиком оказался 57-летний рецидивист. Тревогу о пропаже мужа забила его супруга, и в результате поисков и восстановления маршрута удалось найти полностью сгоревший служебный автомобиль и сильно обгоревшее тело полицейского с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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