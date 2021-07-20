Алтайский «Пухляш» примет участие в новом сезоне «Форт Боярда»

Фото: пресс-служба СТС

27-летний танцор из Заринска Дмитрий Красилов, известный по прозвищу «Пухляш», стал участником нового сезона шоу «Форт Боярд», сообщает пресс-служба телеканала СТС. Ранее он участвовал в другом экстремальном проекте «Полный блэкаут». Теперь во Франции он поборется за сокровища форта вместе с другими участниками - актерами, ведущими, музыкантами и популярные блогерами.

Как рассказывает Дмитрий, он и подумать не мог, что станет участников шоу, когда смотрел его в детстве по телевизору.

Фото: пресс-служба СТС

– Обожаю Паспарту и Пасмюрая! Когда меня позвали в проект, подумал, что стану третьим в этой компании. Из серии: «Димасик, сколько у нас ключей?» (смеётся). А вообще, когда мы приближались к форту на катере, меня переполняли эмоции. Это же такая мечта детства! Чуть не заплакал, когда оказался внутри. Ну, представьте, двадцать лет смотреть программу! Я даже в самых смелых мечтах не представлял, что стану участником, – рассказал Дмитрий Красилов.

Участниками нового сезона шоу также стали Прохор Шаляпин, Кристина Каширина, Юлия Топольницкая, Игорь Чехов. Ведущим телепроекта выступит Сергей Бурунов.

Напомним, ранее Дмитрия Красилова позвали на работу в заринский дом культуры. Идея вернуть популярного танцора на родину появилась после того, как вокалист российской рэйв-группы Little Big заявил о прекращении сотрудничества с Пухляшом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Топ-10 цветных причесок танцора Пухляша

Заринчанин не боится красить волосы в яркие цвета и примерять на себя новые образы (подробнее)