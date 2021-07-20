Изнуряющее пекло и дожди: аномальная жара вновь вернется в Алтайский край

Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае с 20 по 27 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальная жара вновь накроет Алтайский край. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов и выше. Как долго в регионе будет царить изнуряющее пекло, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

– С 22 по 27 июля местами в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше. В регионе объявили штормовое предупреждение, – отметил синоптик.

Он добавил, что при этом в отдельных районах пройдут небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Осадки преимущественно возможны в южных районах региона. Причина того, что жара вновь накрыла Алтайский край в том, что сейчас он находится в области среднего давления.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Среда, 21 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 22 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 м/с.

Пятница, 23 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +28...+33 градуса. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.