В дни летних каникул филиал «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» напоминает о правилах электробезопасности

Электрический ток не нужно бояться, об опасности просто нужно знать и понимать, как избежать несчастья Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый взрослый и каждый ребенок должны помнить правила безопасного обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов на улице

Все знают, что электрическая энергия - источник жизни. И не все понимают, какую опасность представляет электрический ток. Его не нужно бояться, об опасности просто нужно знать и понимать, как избежать несчастья. Например, каждый взрослый и каждый ребенок должны всегда помнить правила безопасного обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов на улице. Речь идет о подстанциях, КТП, воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они находятся под огромным напряжением, и соприкосновение с ними может быть смертельно.

Запомните:

- Электрический провод, лежащий на земле, - источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.

- Подстанция - не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти объекты местами для пряток.

- Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. Здесь можно получить смертельный удар электрическим током.

- Опора ЛЭП - не место для селфи! Опора находится под напряжением, а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.

- Не снимайте сами с электрических проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея. Это могут сделать только энергетики. Позвоните по телефону, указанному на ближайшей опоре ЛЭП.

- Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока, и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры (пламя электропроводно).

- Соблюдайте правила обращения с электроприборами в быту! Не прикасайтесь к ним мокрыми руками, не тяните провод из розетки за шнур. Не пользуйтесь неисправной техникой.

Дорогие взрослые!

- Уберегите ребенка от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами и тем более проникать внутрь и влезать на опору.

- Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков или вообще открытую дверь - не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС, который написан на этом объекте, или на «горячую линию» «Россети Сибирь»: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.

Будьте здоровы и счастливы, берегите свою жизнь!