На Алтае будут судить чиновницу, потратившую бюджетные деньги на корпоратив в честь себя

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра регионального развития Людмилы Ящемской. Её обвиняют в превышении должностных полномочий, а также растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В 2017-2018 годах женщина купила в Кош-Агаче квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правда, жилье было вовсе непригодное для проживания. Общий ущерб, который понесло Минэкономразвития, составил более 13 млн рублей. Кроме того, чиновникам пришлось понести дополнительные затраты на устранение строительных недостатков в квартирах 12 потерпевших, - рассказали в ведомстве.

Фото реготделения партии "Единая Россия" в Республике Алтай

Также, по данным следствия, в 2018 года Ящемская, занимавшая на тот момент пост председателя Совета депутатов Чемальского района, устроила корпоратив в честь своего назначения на должность. Деньги чиновница взяла из казны под видом представительских расходов (расходы на деловые встречи - прим. ред.). В апреле этого года по решению суда чиновницу убрали с поста председателя Совета.

В настоящий момент республиканский прокурор Анатолий Богданчиков направил дело Ящемской в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Людмила Ящемская уже попадала в поле зрения СМИ после скандала на турбазе. Тогда в сеть слили ролик, на котором женщина в нецензурной форме ругается с отдыхающими и выгоняет их, уточняя, что занимает высокую должность.

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