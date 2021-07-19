Барнаул – впереди России всей в рейтинге болтовни по телефону

Мобильники настолько вошли в нашу жизнь, что многие боятся расстаться с ними и на несколько минут Фото: Анна Перевощикова

Мели Емеля – твоя неделя. Барнаул возглавил рейтинг болтливости по мобильнику.

По данным «Билайна», жители столицы Алтайского края так любят разговаривать по телефону, что обошли по болтливости всех остальных россиян.

При этом барнаульцы за два года увеличили свой собственный рекорд на 17 процентов, средняя продолжительность «связи» между абонентами составила три минуты.

Мобильники настолько вошли в нашу жизнь, что многие боятся расстаться с ними и на несколько минут. Даже когда спать ложатся, кладут мобильник на подушку, как любимую игрушку в детстве.

- А вот этого лучше не делать, - предупреждает Евгений Тимошенский, главный оториноларинголог Алтайского края. - По некоторым исследованиям, мобильники могут нанести вред здоровью, с появлением сотовых телефонов зафиксирован рост пациентов с опухолью головного мозга.

- Так как от телефонов мы отказаться уже не можем, нужно хотя бы минимизировать вред,- резюмировал врач,- во всяком случае, не спать с мобильником поблизости.

"А вы как часто общаетесь по мобильному телефону?" - спросили мы горожан.

«Каюсь, грешен»

- Каюсь, общаюсь много,- говорит священник Александр Микушин. – Мобильник – хороший инструмент для общения с прихожанами, с теми, кто хочет принять таинство крещения. Грешен, сижу долго и в интернете, в соцсетях, WhatsApp. Но при этом устраиваю для себя и для всех желающих туры детоксикации. Мы едем в Чемал, в место, где нет сотовой связи и интернета. Погружаемся в тишину, молитву.

«Ненавижу, когда достают мобильники на совещаниях»

- Я ненавижу тех, кто долго разговаривает по телефону, ненавижу тех, кто на концертах утыкается в телефон, на совещаниях, – не скрывает своей неприязни к мобильной болтовне директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. - Своим сотрудникам я категорически запрещаю доставать на совещаниях телефоны. Это – рабочий инструмент, а не средство увеселения. «Трепаться» по телефону не надо.

«Потеряешь, уже паника»

- Когда я недавно уронила телефон в кипяток, и он перестал работать, меня охватила паника, - призналась журналист Марина Славина. – Я была за городом и не имела возможность вызвать такси. На следующий день были назначены какие-то встречи, но все контакты утонули вместе с телефоном. На память я помнила только свой собственный номер. В тот момент я с ужасом осознала, что мы рабы телефона, как Аладдин – раб лампы.

«Без мобильника – больше пространства»

- Я все эти годы отказываюсь от мобильного телефона, несмотря на серьезный соблазн, - рассказывает художница Елена Волкова, решению которой жить без телефона удивляются и восхищаются многие знакомые .- Сотовые телефоны, соцсети и прочее заставляют человека перепутывать важное со срочным. Без этих новых излучений, без болтовни лучше оберегать свои границы. У многих людей, увы, сегодня личностные границы искорежены, помяты.

«Выключить «пикалки» и подумать»

- Без мобильного телефона встанет вся моя работа, - говорит гид по Алтаю Татьяна Григорьева. - Но в диких заветных местах вспоминаешь слова Петра Мамонова (весть о кончине этого незаурядного человека потрясла меня). Хочу процитировать слова Петра Николаевича: «Я однажды вошел в дом, думал, сейчас компьютер включу, а электричества не было. И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все "пикалки" и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живете? Я вообще нормальный парень или так себе?»