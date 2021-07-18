Скромный манул попал в объектив сайлюгемской фотоловушки

Манул (Фото: скриншот видео Сайлюгемского нацпарка)

В Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай есть как минимум одна фотоловушка, в объектив которого стабильно попадают местные обитатели. В этот раз главным героем стал стеснительный манул.

Буквально недавно сотрудники парка, изучив записи с фотоловушки, увидели на ней снежного барса, которого очень впечатлила камера. Несмотря на маскировку, он ее почти сразу заметил, долго и пристально смотрел в объектив своими голубыми глазами, прижимал ушки, подмигивал…

- Никаких попыток сбежать или повредить фотоловушку. Спокойно позирует и исследует новую модель, установленную сотрудниками, - рассказывают в парке.

Причем специалисты так и не смогли установить особь. В базе данных информации о нем нет, так что вполне возможно, что это еще незарегистрированный и неизученный кот.

А еще раньше, в мае, в объектив попал медведь. Сначала он изучал помеченную другими млекопитающими территорию вокруг фотоловушки, а затем решил поближе посмотреть, что из себя представляет современная электроника.

- Косолапый не так мил, как выглядит, позже эту автоматическую камеру он раскурочил. Звери часто ломают фотоловушки – нюхают, грызут, сваливают. Кто-то из любопытства, кому-то просто не нужен новый объект, появившийся на привычной тропе, - рассказывают в WWF Russia.

На одной из свежих записей был запечатлен и манул. Он шел по чьему-то следу и тоже внезапно заметил, что за ним наблюдает нечто. Кот замер, пристально посмотрел в объектив, дернул верхней губой, потряс хвостом. По всей видимости, в нем кипели настоящие страсти: от страха и возмущения, до гнева и любопытства. Но если сородичи подходили ближе и даже обнюхивали и терлись о фотоловушку, то манул предпочел остаться на безопасном расстоянии.

- Манулы – внешне очень милые зверюшки, так и хочется потискать этот пушистый клубочек, а эти глазки-смородины просто чудо! Но не рискуйте погладить манула – зверь агрессивен, при встрече с людьми старается спрятаться, шипит, а то и даст сдачи обидчику. Убегает, но не очень быстро – ножки у манулов коротенькие. Зато шуба – всем шубам шуба, подшерсток плотный, иначе как еще котам выживать в суровом горном климате, выносить холода и промозглые ветра, - рассказывают специалисты нацпарка.

И все же и у ирбиса, и у манула много общего – они не любят излишнего внимания. Человеку очень сложно столкнуться с ними в их естественной среде обитания. Так что фотоловушки - практически единственный способ понаблюдать за дикими кошками.

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