Алтайский актер Иван Стебунов снимается в новом телесериале

Иван Стебунов и Лянка Грыу (фото: пресс-служба телеканала «Россия»)

Уроженец Павловска, известный российский актер театра и кино, режиссер Иван Стебунов приступил к работе над съемками в телесериале «Рокировка».

Уже несколько лет имя Ивана Стебунова не появляется в заголовках желтой прессы. Просто потому, что поводов для обсуждения и осуждения нет. Его длительная депрессия и творческий кризис, сопровождающийся загульными вечеринками, закончился! Сегодня он примерный семьянин и востребованный актер.

В конце июня в Геленджике начались съемки нового телесериала «Рокировка», который должен выйти на канале «Россия 1». Центральными героями ленты стали две семьи, судьбы которых в один определенный момент пересекаются. Все начинается с вечера, в честь празднования годовщины со дня свадьбы Полины и Антона. Внезапно девушка застает своего мужа в объятьях своей бывшей одноклассницы Светы.

Иван Стебунов и Лянка Грыу (фото: пресс-служба телеканала «Россия»)

- Она не может простить предательство и подает на развод. Однако сама Полина довольно быстро находит утешение – у нее начинается роман с Сергеем, уязвленным и обманутым мужем разлучницы Светланы, - рассказывают в пресс-службе телеканала «Россия».

Казалось бы, все можно оставить так, как есть, но произошедшая рокировка – это только самое начало истории. Впереди у влюбленных много препятствий и испытаний, которые должны научить их по-новому смотреть на жизнь, прощать, ценить и любить то, что имеешь и понимать, что можно все потерять в миг.

Главные роли в сериале достались Ивану Стебунову и Лянке Грыу, а также Александру Ткачеву и Анастасии Дьячук.

Напомним, Иван Стебунов рос в семье заслуженной артистки России, актрисы новосибирского молодежного театра «Глобус» Ольги Стебуновой. Со школьных лет он подрабатывал в театре: играл в спектаклях, где требовались детские персонажи. Параллельно с этим занимался греко-римской борьбой, но после перелома позвоночника о спорте пришлось забыть. Так Иван снова вернулся в искусство и в этот раз погрузился в него с головой.

Режиссуре и актерскому мастерству он учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). В 2011 году снял короткометражку «Седьмой». Много сам снимался в кино, играл в столичном театре «Современник».

2 апреля 2016 года Иван Стебунов представил алтайской публике свое видение спектакля «Обыкновенное чудо». Его поставили в Молодежном театре Алтая. Это был дебют актера в амплуа театрального режиссера. При этом Иван сам сыграл в спектакле (роль Медведя).

3 марта 2017 года Стебунов представил спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии».

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