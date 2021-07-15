В Барнауле всплыло дело с 11 потерпевшими судьями

В суд обратилась арбитражная управляющая, которая является свидетелем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Индустриальном суде Барнаула идет гражданский процесс, тесно связанный с уголовным делом о клевете, возбужденном еще в 2016 году.

- В суд обратилась арбитражная управляющая, которая является свидетелем (а по факту была подозреваемой в оскорблении судей Алтайского края), - рассказал «Комсомолке» юрист Михаил Жуков, представляющей интересы истицы. - Несмотря на то, что требования направлены к одному из сотовых операторов, по факту мы намерены выяснить истину в затянувшейся уголовной истории.

Речь идет о деле, где потерпевшими признаны сразу одиннадцать судей Алтайского края.

Все они были возмущены комментариями в свой адрес на сайте «Судьи России». В отзывах под ником «ТУСЯ» (которые и сейчас может прочитать любой желающий) служители правосудия обвиняются в самых разных грязных грехах: взятках, алкоголизме, пьяных авариях, нестандартной ориентации и т. д.

- В народе это называется грязными сплетнями, полосканием нижнего белья и так далее, – говорит Жуков.

Михаил Жуков Фото: Личный архив

Оскорбленные судьи обратились в следственный комитет. Вскоре после этого в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1. ст. 298 УК РФ (Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации).

В ходе предварительного следствия под подозрение попала арбитражная управляющая, с чьей сим-карты отправлялись «отзывы различного клеветнического содержания». Пока женщина была в командировке, правоохранители в ходе обыска вынесли из ее квартиры компьютерную технику, рабочие журналы.

- Но все оказалось не так-то просто, - рассказывает Михаил Жуков. - В итоге дальнейшего расследования выяснилось, что сим-карту по копии паспорта арбитражной управляющей покупала совсем другая гражданка, тоже юрист, родственница одного из судей.

После почерковедческого и лингвистического исследования эксперты пришли к выводу, что подпись при покупке сим-карты сделана не арбитражной управляющей, а второй подозреваемой (копии документов имеются в редакции).

«По результатам проведенного идентификационного автороведческого исследования можно сделать вывод о том, что текстовые публикации, оставленные автором по имени ТУСЯ , выполнены Ф.» - гласят выводы.

- После этого уголовное дело, как будто зависло в воздухе, и это кажется нам странным,- говорит юрист Михаил Жуков. - В данный момент мы обратились с иском в МТС, где была продана сим-карта, а в дальнейшем хотим добиться привлечения гражданки, скрывающейся за ником «ТУСЯ» к ответственности. Согласитесь, история смущает. Прошло уже пять (!) лет с момента событий, однако дело до суда так и не дошло, хотя лицо, причастное к преступлению, давно установлено. Простите, но невольно напрашивается вывод - либо все, что было написано на сайте - правда, либо честь и достоинство судей - реально пустой звук. В любом случае - это печально.