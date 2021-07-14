Скрипач с гражданством США подал документы в алтайский вуз

Мэйсона уже приглашали в оркестр краевого государственного музыкального театра. Фото: АлтГУ

Сразу два гражданина США поступают в Алтайский университет в этом году. Один из них – потомственный музыкант Мэйсон Грегори Роудс, сообщили в пресс-службе АГУ.

Мэйсон окончил музыкальную школу, а потом и Алтайский музыкальный колледж. Музыка для него – дело семейное: бабушка – преподаватель по классу скрипки, мама – действующая пианистка. Во время учебы он познакомился с алтайским педагогом Анной Галкиной, которая известна не только в России, но и за рубежом. Сейчас Анна Александровна преподает на кафедре инструментального исполнительства Института искусств и дизайна, поэтому скрипач решил выбрать именно это направление.

- В Алтайском крае очень насыщенная культурная жизнь, с различными театрами, музыкальными центрами и оркестрами. Еще во время учебы в колледже, меня приглашали в оркестр краевого государственного музыкального театра, куда в дальнейшем я и планирую устроиться на работу после окончания университета. Это мои планы на будущее, а ближайшие – поступить в вуз, - подчеркнул Мэйсон Роудс.

Еще одна студентка с гражданством США поступает на «Дизайн костюма в индустрии моды». По словам исполняющей обязанности директора Института гуманитарных наук вуза Ларисы Нехвядович, география поступающих и студентов широка. Так, к примеру, немало представителей Китайской народной республики и других стран Центральной Азии.

Заслуженный работник культуры РСФСР, профессор Александр Россинский добавил, что в крае есть проблема дефицита кадров в области инструментального исполнительства, поэтому выпускники с практически стопроцентной вероятностью будут трудоустроены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фермер Джастас Уолкер о семейном образовании: «У детей должен быть правильный интеллектуальный голод»

Американец построил ранчо в чистом поле на Алтае, где живет с женой и тремя дочками (подробнее)

«Я словно восстал из мертвых после 2,5 лет болезни»: американский фермер Джастас Уолкер рассказал о своем кризисе

Вместе со своей семьей он живет уже четыре года в Алтайском крае (подробнее)