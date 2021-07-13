Как сейчас живет 11-летняя школьница из Барнаула, над которой надругались подруги

В таких условиях девочка жила дома. Фото: Оксана Овчинникова

Барнаульская 11-летняя школьница, которая стала жертвой насилия со стороны подруг, сейчас проходит реабилитацию в детском санатории. Она общается с другими детьми, занимается с психологом и, кажется, постепенно отходит от этой ужасающей истории.

Мечты: Питер, компьютер, аквапарк

Напомним, вопиющий случай детской жестокости произошел 23 мая. По данным следствия, 14-летняя школьница в компании сверстников побила, а затем надругалась над 11-летней девочкой с помощью бутылки. Все это подростки сняли на камеру и распространили по соцсетям.

После инцидента Алтайское краевое отделение Российского детского фонда объявило сбор пожертвований на реабилитацию пострадавшей девочки. Выяснилось, что семья, в которой растет ребенок, живет совсем небогато.

– Скромное жилье, бедность бросается в глаза. Каждые угол кричит о необходимости ремонта, да и мебель давно пора отправить на свалку. Сфотографировала полочку, которую ребенок смастерил из обувной коробки. На ней аккуратно расставлены иконки, сувениры, ракушка - все нехитрое девчоночье богатство. Сердце сжимается от жалости, – рассказала Оксана Овчинникова председатель фонда.

Полка из обувной коробки. Фото: Оксана Овчинникова

Семья живет в ветхом доме на ВРЗ, где нет воды, а все удобства – на улице. Когда девочке исполнится 18 лет, она мечтает отсюда уехать жить в Питер, где ей только недавно удалось впервые побывать. Раньше выкроить на это денег не представлялось возможным. Вместе с мамой по приглашению родственников на несколько дней они улетели в Санкт-Петербург. Часть собранных фондом денег ушла на культурно-досуговую программу в северной столице, сообщают в организации.

По словам главы благотворительного фонда Оксаны Овчинниковой, девочка также мечтает о компьютере, его у нее нет, сходить в барнаульский аквапарк, где ни разу не была, и пообедать в KFC.

Обстановка дома. Фото: Оксана Овчинникова

Появились новые друзья

По приезду из Питера девочка отправилась отдыхать в детский санаторий. Здесь она проходит оздоровительные процедуры, участвует в мероприятиях, гуляет и дышит целебным сосновым воздухом.

– Несмотря не случившееся, девочка не замкнулась, не озлобилась, тянется к людям, доверяет им, ей нравится общаться. Внешне ее поведение ничем не отличается от поведения других детей. Нам кажется, что психологическое состояние девочки приходит в норму, но как на самом деле знают только ее близкие и психолог, – рассказывают в фонде.

Деньги, собранные благотворительной организацией, на первоочередные нужды, покупку сезонной обуви, а также часть средств уйдет на подготовку к школе. Ранее московская компания хотела отправить девочке модную одежду, как пишут в фонде, однако впоследствии собственница, бывшая жительница Барнаула, отказалась от своих намерений.

– Не скроем, ее решение огорчило ее, а еще больше нас и послужило для нас хорошим уроком - не говорить раньше времени об обещаниях, которые, как оказалось, могут не исполняться, – рассказывают в фонде.

Сбор пожертвований продолжается. Средства можно перевести по реквизитам:

ИНН 2225018635, КПП 222501001, р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604, БИК 040173604

Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул. С обязательной пометкой #ПомощьРядом

или через систему Онлайн-Сбербанк на социальный номер +7 (983) 393 83 84 (оформлен на Оксану Николаевну О.).

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