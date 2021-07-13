Почему на Алтае так мало выпускников сдает ЕГЭ по информатике

ЕГЭ-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что ЕГЭ по информатике с каждым годом сдают все больше выпускников, экзамен все еще остается одним из самых непопулярных. Так, в 2020 году его выбрали только около 12% выпускников (для сравнения, ЕГЭ по обществознанию сдали экзамен почти 50% выпускников). В Алтайском крае количество сдающих ЕГЭ по информатике еще ниже и составляет не более 5% от общего числа выпускников. Тем временем спрос на IT-специалистов растет: программисты нужны всем от малого бизнеса до огромных корпораций.

Почему же ЕГЭ по информатике сдает так мало людей? Возможно, в этом виновата школьная программа? Выясняем у экспертов, что не так с экзаменом и с предметом.

Причина 1. Мало времени

— В учебном плане по информатике мало часов на предмет — всего час в неделю, — поясняет Наталья Гладких, заместитель директора по информатизации Родинской школы №1. — За это время ученики просто не могут подготовиться надлежащим образом. Предмет сложный: по нему нужно много всего знать, и теорию, и практику изучать под контролем учителя. Поэтому и выбирают его так с трудом.

Действительно, стандартная школьная программа включает не более одного часа информатики в неделю. Это закреплено на уровне ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов), а изменить ситуацию не так-то просто.

— Одного часа мало. Разумный, даже не углубленный курс должен предполагать не менее двух часов в неделю. Потому что, например, два урока в неделю на протяжение одного года будут гораздо эффективнее для учеников, чем три года изучения предмета по одному уроку в неделю. Реальность такова, что через неделю после одночасового урока ученики помнят только 20% того, что изучили, — рассказывает один из основных авторов школьных учебников по информатике Людмила Босова.

Причина 2. Актуальность знаний

Еще одна причина, которая не позволяет ученикам всерьез воспринимать уроки информатики, а, значит, и выбирать ЕГЭ по ней — учебники, которые очень быстро устаревают. Это нормальный процесс: издательский цикл небыстрый, перед ним учебникам необходимо пройти экспертизу, а после — быть закупленными и доставленными в школы. Учебник по математике и биологии за это время не устареет совсем, а в информатике появится очень много нового.

- С тех пор, как я закончил школу, содержание учебников по информатике практически не изменилось, — делится своим опытом молодой учитель информатики школы №53 г. Барнаула Роман Забеляев. - Взять те же самые устройства хранения информации: в учебнике до сих пор говорится о дискетах и CD-дисках, о том, чем мы реально в жизни уже не пользуемся.

— Подход, конечно, изменился. Но дети по-прежнему учатся по учебникам, которые были созданы 10-15 лет назад, и расхождение колоссальное, — подтверждает Антонина Новоселова, учитель информатики и ИКТ гимназии № 42 г. Барнаула. — Например, в учебнике, по которому мы занимаемся, в качестве носителей информации рассказывается о дискетах и дисках, а ребята уже даже не знают, что это такое. Расхождение с современностью очень ощущается.

- В этом аспекте проблему пытается решить Яндекс.Учебник, который выпустил бесплатный интерактивный курс информатики. Он цифровой, и поэтому мы достаточно гибкие. Мы постоянно перерабатываем контент, если видим, что для детей он чересчур сложный (или устаревший - прим. ред.), — поясняет руководитель службы разработки Яндекс.Учебника Влад Степанов.

В таких учебниках, например, приведены практические примеры, которых нет в обычных учебниках.

Причина 3. Только пользовательские навыки

Информатика в школе — особенно вне больших городов — чаще всего преподается на пользовательском уровне. На уроках школьники осваивают стандартные программы Microsoft Office, создают презентации и текстовые документы, работают в таблицах. Заметно меньше внимания уделяется более профессиональным, но не менее нужным темам: программированию, основам информационной безопасности, что есть в цифровых учебниках.

— Меня смущает то, что информатика по федеральному стандарту вводится с 7 класса, — рассказывает Антонина Новоселова. — В 7 классе мы начинаем говорить о Microsoft Office, текстовых редакторах, создании презентаций. Но мы как современные люди понимаем, что это не вовремя: они уже в 3-4 классах создают презентации, пусть и небольшие. А мы их в 7 классе начинаем этому учить… Несостыковка, резонанс. В нашей школе мы стараемся решать эту проблему, начинаем информатику в качестве внеурочной деятельности в 4 классе. Было бы идеально, если бы информатика как учебный предмет начиналась с 3 класса, это решило бы ряд проблем, у нас появилось бы время развить пользовательские навыки, состав компьютера, и изучить алгоритмику, программирование.

Причина 4. Вузы

— Выпускникам в Алтайском крае практически некуда идти с результатами ЕГЭ по информатике, — поясняет Евгения Лашко, учитель информатики барнаульской гимназии №42. — Еще два года назад только одно направление одного вуза принимало ЕГЭ по информатике в качестве вступительного экзамена. Те, кто сдавал этот экзамен, были нацелены на столичные вузы в Москве, Питере, Новосибирске. В нашей школе большой процент сдающих: это дети, которые 100% уедут из города. В 2020 году я выпустила физмат класс, из 33 человек в крае осталось только трое.

— С прошлого года добавился еще один факультет, и вместе с этим прибавилось количество сдающих (практически в два раза — прим. ред.), — подтверждает слова коллеги Антонина Новоселова. — На мой взгляд, еще большую роль играет то, что в нашем крае большой процент сельских школ, где не всегда информатику ведет большой специалист. Уровень подготовки не очень высокий, и поэтому к предмету снижается интерес: ребята боятся провалить экзамен, поэтому реже его выбирают.

Таки образом, IT-индустрия развивается, а школьная информатика не всегда за ней успевает. Задача чиновников, педагогов и бизнеса — сделать информатику в школе актуальной и интересной, чтобы в будущем на рынке труда, завязанном на цифровой экономике, было как можно больше специалистов.