За 4 года обналичили 844 млн рублей: семеро мужчин пойдут под суд

В Барнауле взяли группу обнальщиков. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае взяли группу обнальщиков, которые действовали на территории региона в течение четырех лет. За это время они провели через фирмы-однодневки 844 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

- В 2016 году в регионе была создана и действовала по март 2020 года организованная группа, члены которой систематически совершали незаконные банковские операции, - рассказали в ведомстве.

Для бизнеса «обнал» - это возможность перевести деньги со счетов в наличные и потом не «задохнуться налогами». В основном в нем заинтересованы крупные организации, которые должны заплатить НДС (это около 20%), потом столько же в виде налога на прибыль – в итоге набегают огромные суммы.

Кэш нужен и мелким «теневикам», которые привозят товары из других стран, но не растамаживают его.

- Мы пользовались несколько лет назад услугами обнальщиков, чтобы закупать товар из Китая, схема была серая, но провести по правилам было просто не реально. Проще было сразу закрыться – из-за длительности, проверок, налогов, - рассказал КП-Барнаул местный бизнесмен, попросивший не называть его имени.

Стоимость услуг обнальщиков не маленькая. По данным регионального следственного комитета, обвиняемые брали от 7 до 15 % от суммы, которую надо было вывести. За установленный период их деятельности они получили доход в размере 87 млн рублей.

Обнальщики регистрируют юридические фирмы на подставных лиц, по кодам деятельности обычно выбирают максимально широкий спектр. Срок жизни у такой конторы короткий – до срока уплаты налогов. После этого организацию бросают и открывают новые.

За подобную деятельность грозит уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы. Что касается предприимчивой семерки из Барнаула, сейчас дело в отношении них направлено в Центральный районный суд.

На имущество обнальщиков наложили арест. Лидер группы оформил недвижимость и автомобиль на родственников, но следователю удалось доказать, что они приобретены на доход от преступной деятельности и наложить арест на 13 квартир стоимостью около 60 млн рублей и автомобиль стоимостью около 6 млн рублей.