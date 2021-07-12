«Пожар из чайника тушили». Как на Алтае баба Нина у властей воды не допросится

На бытовые нужды баба Нина использует дождевую воду Фото: Марина КОЧНЕВА

– Ты уж извини, я поматериваюсь, – подмигивает 79-летняя баба Нина. – Как-никак 20 лет была диспетчером автопарка. – Недавно на местное начальство слегка «загнула», так чиновница из района тут же в кабинку машины заскочила. А ведь я еще частушку не спела про то, что не умыться, не подмыться.

Дождь в корыте

Вот уже без малого шесть лет инвалид и ветеран труда Нина Константиновна Панкратова из села Зеленая Роща Ребрихинского района мается без воды. Колодец в огороде завалился, а колонку напротив дома местные власти убрали.

– Так-то я богатая, как никто, – шутит над собой пенсионерка, у меня аж три сорта жидкости (кивает на покупные пятилитровки с минералкой, фляги с водой, которые сын привез перед вахтой, и корыта с накапавшим дождем для мытья и бытовых нужд).

Питьевую воду бабушка закупает в пятилитровках Фото: Марина КОЧНЕВА

И купались, и стирались

Зачерпывая ковшиком мутный «дождь», Константиновна вспоминает про военное детство.

– Озерцо Колбино служило нам и баней, и прачечной, там и купались, и стирались. По краям росли водяная трава и кувшинки, мы звали их водяным маком, лакомились и цветами, и головками, – с ностальгией вспоминает собеседница. – Сейчас получилось с водой, как в войну. Хотя хуже: ни озера, ни колодца под боком, ни детского счастья…

Три месяца назад Нина Константиновна отправила письмо одному из депутатов АКЗС, где, прежде чем изложить просьбу о воде, на тетрадных листочках в клетку простодушно рассказала о своей жизни. В том числе и о том, как в 1965-м году с мужем, свекровью и двумя детьми переехали из 20 метров в новый щитосборный дом.

«В огороде оказался колодец. Воды в нем было очень много, пользовалось полдеревни. Мы его сами ремонтировали», – вспоминает о радостном времени жительница когда-то большого, а теперь опустевшего села.

Страшное лето

В июле 2009 года с интервалом в пять дней Нина Панкратова похоронила свекровь, следом – мужа.

«Были похороны, много людей, а потом в одночасье я осталась в доме одна. Дети по семьям своим разъехались. Это было большое испытание, – вспоминает она в душевном письме к депутату. - В 2015-м перенесла микроинсульт, острый инфаркт. Лечилась дорогими лекарствами, много тысяч прокатала в Барнаул».

Весть из прошлого

Иван Егорович Панкратов пропал без вести при прорыве блокады

На днях исполнилось 12 лет, как ее муж и свекровь лежат на погосте. На кладбищенском фото Анна Нефедовна в белом платочке, завязанном по-крестьянски.

– 49 лет прожила со свекровью, не ругаясь, – хвалится невестка, добавляя присказку: «Ведь в деревне, как на блюдце, все видать издалека». Помянув родных, она достала черно-белые фотокарточки, всплакнула.

– Обидно, что не дождались весточки, которую я получила, – вздыхает женщина. – Свекор-то Иван Егорович без вести на войне пропал. Долгие годы мы просматривали газеты, журналы, искали зацепку, хотели узнать хоть что-то про него – увы. Помню, свекровь говорила: «Все есть: еда, одежда, тепло, живу семьей, а жизни нет». Тосковала…

Весть в семью Панкратовых пришла от человека, воевавшего в той же дивизии, что Иван Егорович. Барнаулец Николай Харитонович Скрипник написал, что дивизия, сформированная на Алтае, в сентябре 1941 отбыла на запад и в декабре пешим маршем прибыла под Чудово. Что были страшные бои в торфяных болотах при первой попытке блокады Ленинграда.

Корзина с гвоздиками

После волнующей новости Константиновна решила поблагодарить автора письма, да опоздала.

– Оказалось, что слишком поздно нам записку передали, умер он, – сокрушается женщина.

Тогда теплые слова и свекру, и сослуживцу, и всем воинам она вывязала белой пряжей на красном фоне и подарила в районный музей.

Рядом – корзина с гвоздиками, еще один подарок от Нины Панкратовой.

– Корзинку эту муж мой покойный Владимир Иванович в свое время сплел, и была у меня мечта в нее 75 гвоздик поставить к юбилею победы. Думала, с пенсии откладывать буду по гвоздике в месяц, но тут внучка услышала и постаралась, выслала аж сто гвоздик.

– Семья у меня хорошая, я счастливая, – бодрится пожилая женщина. – Правнук недавно написал: «Баба Нина, ты прекрасна, как картина». Забрали бы меня в город, да сама не хочу. И скважину опасно сделать во дворе, дом-то щитосборный… А в сельсовете говорят, денег на колонку нет.

«Только посмеиваются»

– Да, денег на колонку нет, – пояснила корреспонденту «Комсомолки» Юлия Мацекян, председатель сельсовета. – Чтобы купить и установить колонку, надо 40–50 тысяч, наше коммунальное хозяйство просто не вытянет. У кого колонки нет, могут пользоваться уличными «колодцами». Приоткрыл отверстие, воду налил, опять опустил. И зимой, и летом можно пользоваться. От Панкратовой он в ста метрах.

Колонки в селе "Зеленая роща" сократили Фото: Марина КОЧНЕВА

– Да ведь я убьюсь на этом колодце, – возмущается Нина Константиновна . – Сначала тяжелый люк надо открыть, потом мне, бабке, на живот лечь, чтобы шланг достать. Издевательство на старости лет.

Потому 9 мая, когда местное начальство пришло поздравить ветерана и дитя войны с Днем Победы, она отказалась от открытки.

– Честно говоря, думала, что хоть к этому святому празднику колонку вернут – дудки. Я ведь не только о себе беспокоюсь. 7 декабря прошлого года у соседей вспыхнул пожар. Плескали целый час чуть ли не из чайников до приезда пожарных. Соседи погорели. Мы, конечно, в беде их не оставили, помогали и углем и продуктами… Не дай бог никому такой беды, а ведь эта беда бродит рядом. Живем, как на пороховой бочке. Ни колонок, ни пожарной машины, ни цистерны, ни помпы, ни лопат, топоров, ломов, багров, как это было раньше…

- И про это тоже депутату написала, – горько усмехнулась собеседница. – Но, видно, все только посмеиваются надо мной. За три месяца ни ответа, ни привета. Когда-то я 20 лет председателем товарищеского суда была, грамоту имею за наведение порядка, но сейчас , как не бьюсь, добиться ничего не могу.