Цены на продукты питания в Алтайском крае подорожали на 20% за полгода

В базовую продуктовую корзину входят овощи, хлеб, крупы, макароны, молочные продукты, мясо и др. Фото: Олег УКЛАДОВ

За полгода в Алтайском крае стоимость минимального набора продуктов повысилась на 20%. Такие данные предоставляет Новосибирскстат.

Самый большой рост по Сибири

В Алтайском крае стоимость базового набора продуктов в июне составил 5007,68 рублей. По сравнению с маем цены поднялись на 4,6%, а в сопоставлении с декабрем на 20,7%. Это самый стремительный рост цен за полгода по всей Сибири.

Так, в соседнем регионе – Республике Алтай цены с декабря повысились на 16,1%, в Республике Тыва на 15,2%, в Иркутской области – на 13,9%, в Томской - на 13,7%, в Хакасии и Кемеровской области рост составил плюс 19%, в Красноярском крае 17,6%, в Новосибирской области – 19,6%, в Омской – 20%.

Самый дорогой продуктовый набор на сегодняшний день в Красноярском крае – 5926 рублей, а самый дешевый – в Омской области – 4712 рублей.

Что входит в набор

В минимальный набор продуктов питания входят товары, который люди чаще всего покупают для употребления в пищу. Всего он включает 33 наименования.

– При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления, – отмечают Новосибирскстате.

В базовую продуктовую корзину входят плоды и овощи, хлеб, крупы, макароны, молочные продукты, мясо, рыба, чай, соль и специи, яйца, сахар и кондитерские изделия.

Напомним, ранее в Алтайском крае резко подорожали яйца. Их стоимость подскочила до 70% по сравнению с прошлым годом. Власти объяснили это увеличением цен на корм.

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