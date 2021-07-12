Футболист Александр Соболев рассказал о реакции на увольнение из сборной Станислава Черчесова

Александр Соболев (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Воспитанник барнаульского футбола, а ныне нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался по поводу увольнения с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Российский футбольный союз пошел на такой шаг после провала нашей команды на чемпионате Европы.

- Все попрощались с Черчесовым, я тоже, сделал это лично. Конечно, все расстроились. Правильное ли это решение? Увидим, — приводит слова Соболева сайт «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате Европы российская сборная не смогла выйти из группы. Первое время ни о каких изменениях в высших футбольных кругах не говорили, но на минувшей неделе в СМИ появилось сообщение, что главного тренера команды Станислава Черчесова все же снимают с должности.

Сам же Александр Соболев после досрочного завершения ЧЕ несколько дней отдыхал, но вскоре, судя по постам в его Instagram, начал скучать без тренировок и не мог дождаться, когда же возобновятся сборы «Спартака». И вот, буквально в конце прошлой недели он наконец-то смог надеть форму. О том, как произошло знакомство с новым наставником и как происходит притирка, он рассказал пресс-службе клуба:

- Я реально скучал, потому что, когда уже прошло 5-6 дней после отъезда из сборной, захотелось побыстрее вернуться в команду. Ждал этого момента, когда увижу ребят, когда познакомлюсь с новым тренером, - говорит Соболев. – Первая тренировка прошла отлично. Получили много игровых заданий, было много футбола. Мне очень понравилось. Новый тренер нас поприветствовал, объяснил некоторые моменты. Сказал, что сейчас немного тяжеловато, но со временем придете в оптимальную форму. 3-4 дня и мы будем готовы на 100%.

По признанию спортсмена, физически за все время пребывания в сборной он не сильно устал, все же больше необходимо было восстановиться морально.

- Надо было морально отдохнуть, уехать от всех. Первые 3-4 дня я даже телефон в руки не брал, полностью отдыхал. Надо было, чтобы голова очистилась, отдохнула. И в результате на 5-6 день почувствовал, что уже готов вернуться, - признается футболист.

И ведь несмотря на то, что эмоциональная разрядка ему требовалась, как глоток чистого воздуха, Саша находил время для того, чтобы смотреть матчи чемпионата Европы. В основном болел за команды, в которых играют одноклубники, ведь несмотря на то, что на ЧЕ они в какой-то степени соперники, в дальнейшем им все же вместе играть.

Уже сейчас спартаковцы снова все вместе, и готовы к завоеванию медалей чемпионата России.

- Как и всегда говорил: голы не так важны, как победы. Хочется поднять над головой титул. Уже пора. Надеюсь, в этом сезоне нам это удастся, - говорит Александр Соболев.

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- Соболеву на один гол требуется 61 минута, и по этому показателю он опережает лучших бомбардиров континента, - сообщает пресс-служба «Спартака». (подробнее)