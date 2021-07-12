WWF и Диана Арбенина призывают спасти ценные леса Катунского хребта

Инспекторы в дозоре (фото: Татьяна Яшина/WWF Россия)

Всемирный фонд дикой природы и известная певица Диана Арбенина призывают стать участниками нового проекта WWF России и помочь сохранить ценные леса Катунского хребта в Республике Алтай. Это уникальный уголок природы, где можно встретить как лиственные, так и кедровые леса.

- Эти лесные экосистемы являются домом для редких видов млекопитающих и птиц, более 20 видов растений, включенных в Красные книги, и 18 видов-эндемиков, - рассказывают в WWF России.

И именно поэтому надо прилагать усилия, чтобы их сохранить. Леса регулируют сток рек, обеспечивают контроль паводков и эрозии почв. Но даже увлажненность никак не спасает их от самой главной причины гибели – пожаров. Они же в свою очередь возникают в результате деятельности человека.

Следят за порядком сотрудники Катунского заповедника, но так как там нет дорог, а кругом горы, то передвигаться довольно сложно. В основном для перемещения используют лошадей, а с ними оперативно куда-то добираться проблематично. Как следствие – очаги возгорания сложно ликвидировать в зачатке. Происходит распространение огня по большой территории.

Установлено, что два крупных пожара дошли до заповедника через границу с Казахстаном. И все же зачастую возгорания начинаются по периметру территории - от костровищ браконьеров, занимающихся сбором родиолы розовой («красного корня»). Считается, что здесь она наиболее целебная. И этим людям все равно, что они оставят после себя. Главное – заработать здесь и сейчас. Только в прошлом году было зафиксировано десять подобных случаев.

WWF решили, что для спасения лесов необходимо повысить мобильность сотрудников заповедника. Для этого им необходимо приобрести снегоболотоход «Сокол 1.5».

- Это вездеход для передвижения по зыбким поверхностям. На таких машинах патрулируют леса для предотвращения пожаров и браконьерства, доставляют пропитание, медикаменты и топливо в отдаленные населенные пункты и даже производят эвакуацию космонавтов после приземления! – рассказывают в фонде.

Помимо удобного перемещения по территории, сотрудники заповедника смогут чаще проводить рейды (не менее 40 до конца лета), следить за соблюдением режима посещения территории и т.д.

Для полной реализации проекта необходимо собрать 1 млн 335 тыс. рублей. Сюда входит покупка снегоболотохода -1 млн 094 тыс. руб., заработная плата координатора проекта – 50 тыс. руб., административные и офисные расходы – 191 тыс. руб.

30 июля Катунский заповедник отметит свое 30-летие, и реализация программы станет лучшим подарком к юбилею. Пока удалось собрать 20% от нужной суммы. Возможно, придется продлить срок, но чтобы этого не случилось, к акции уже подключилась известная певица, амбассадор WWF России Диана Арбенина. В день своего рождения, 8 июля, она обратилась к своим поклонникам и к людям, которым не безразлично будущее планеты:

- Салют, это Диана Арбенина. 8 июля отпраздную свой персональный новый год. Я давно поддерживаю проекты WWF России по сохранению редких животных, и сегодня приглашаю вас присоединиться ко мне. В любой системе важен каждый элемент, а в экосистеме это все живое — от крупного хищника до самой крохотной бактерии. И они должны сосуществовать в балансе. Сохранение среды обитания — будь то лес или река — наш долг перед детьми и природой. Поэтому в свой день рождения приглашаю вас обратить внимание на проект по сохранению диких лесов Алтая. А в знак благодарности каждый, кто сделает пожертвование, получит электронную открытку с моим автографом.

Оказать помощь проекту можно на странице WWF Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае в заповеднике задержали браконьеров с сетью

Оперативная группа Алтайского заповедника вместе с инспекторами отдела охраны дежурит на высокогорном озере Джулуколь во время нереста хариуса. Уже удалось задержать несколько групп нарушителей (подробнее)