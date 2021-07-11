Здесь был Вася: барнаульские художницы «латают» дорожные ямы мозаикой

Проект проходит в форме арт-квеста Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Совместить приятное с полезным – именно с такой задумкой создавался проект двух барнаульских художниц Ольги Бересты и Катерины Витвиновой под названием «Здеся был Вася». Вооружившись разбитой плиткой и специальным клеем, они создают великолепные мозаики в ямах на тротуарах краевой столицы.

- Ужасно возмущают кощунственные надписи на горах. Зачем туристы оставляют надписи вроде «Здесь был Вася» - мне никогда не было понятно. Поэтому мы решили перевести энергию вандалов в доброе русло – оставляй свой след, но делай это с пользой, - рассказала «Комсомолке» Ольга Береста.

В запасах Ольги тонны разбитой плитки, так как уже около 20 лет она занимается мозаикой. Вторсырье художнице предоставили различные компании. Кстати, ранее она мечтала создать арт-дом – здание, украшенное мозаиками. Однако осуществить задуманное оказалось не просто, и все из-за бюрократии – согласование с различными инстанциями, согласие жильцов и так далее. А вот для латания дыр на тротуарах ходить по кабинетам чиновников не придется.

Проект проходит в форме арт-квеста. Чтобы принять участие, нужно сделать несколько шагов:

- найти в городе «заплатку» в виде мозаики;

- сфотографироваться на ее фоне, но так, чтобы было видно лицо участника квеста и заплатку, но не видно место, где она поставлена;

- подписаться на аккаунты, указанные в посте;

- выставить фото в истории в инстаграме и отметить аккаунт арт-квеста.

Первая пятерка участников получит по 500 «Васьков» или баллов, остальные – по 300. Первых трех победителей квеста объявят в День рождения Барнаула, и мозаисты создадут для них именные плиточные мозаики.

Кстати, художницы будут рады видеть в своих рядах волонтеров, так как им нужна физическая помощь. Все-таки таскать мешки с цементом - дело не для хрупких дам. Кроме того, все неравнодушные могут поддержать проект и перевести донаты! Подробнее о проекте можно узнать в официальном профиле в инстаграме.

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