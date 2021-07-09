Жара и до +29 градусов: погода на выходных в Алтайском крае будет неустойчивой

Днем ожидается +24…+29 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 9 и 10 июля, погода в Алтайском крае будет неустойчивой, местами возможны дожди. Подробнее о том, что ждет жителей и гостей региона в субботу и воскресенье рассказал Эдуард Болгов, ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

В выходные на большей части Алтайского края будет преимущественно без осадков. Дожди с грозами прогнозируют временами в южных и восточных районах региона. Ночью в среднем температура воздуха составит +12…+17 градусов. Днем ожидается +24…+29 градусов.

– Неустойчивость погоды в Алтайском крае связана с тем, что над территорией региона будут проходить теплые и холодные волны фронта – добавил синоптик.

Подробный прогноз погоды на выходные в Алтайском крае

Суббота, 10 июля

Ночью в регионе будет +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +24...+29 градусов. Местами по югу небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в Барнауле прогнозируют +12...+14 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице ожидается +26...+28 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Воскресенье, 11 июля

Ночью в регионе будет +12...+17 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, град. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с.

Ночью в Барнауле прогнозируют +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице ожидается +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.