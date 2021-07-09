Азартное искусство. В Барнауле заработала крупнейшая в Сибири выставка молодых художников

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылась X Межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз.Арт. Сибирь». Как сказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на открытии 8 июля, это крупнейшее в Сибири событие в художественном мире среди молодежи.

– За годы работы выставка сформировала репутацию самого яркого, интересного, с научной составляющей, культурного события в этой сфере. В течение трех недель Барнаул принимает на себя право культурной столицы в этой сфере, - сказала Елена Безрукова.

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Юбилейная, десятая, выставка впервые проходит на крупнейшей площадке города — «Титов Арене». В выставочном зале разместили свыше 680 произведений от 300 молодых авторов из 11 регионов.

– Иногда говорят, что молодежное искусство далеко от серьезных тем. И в эти слова легко поверить, когда мы смотрим на некоторые эксперименты в театре или слушаем определенных молодых исполнителей. Но наш сибирских регион в плане художественных выставок стабильно держит высокую планку, – сказал во время экскурсии по экспозиции председатель алтайского Союза художников Дмитрий Петренко.

На выставке представлены самые разнообразные работы. В своих произведениях молодые художники пытаются осмыслить исторические события и отразить на холсте проблемы современности, экспериментируют с формой и цветом, пытаются заглянуть вглубь человеческой души. На выставке можно увидеть картины на тему блокады Ленинграда и работы курьеров «Яндекс. Еды» в пандемию коронавируса, автопортреты и визуализацию литературных произведений, картины из пластилина и инсталляции из бирок от одежды.

Художники соревнуются в шести номинациях: станковая живопись, уникальная графика, печатаная графика, декоративное искусство, скульптура и искусствоведение. Помимо почетных дипломов, победители получат денежные премии.

Выставка в «Титов-Арене» будет работать до 30 июля

Время работы: с 10:00 до 19:00.

Вход свободный.

Согласно новой редакции «антиковидного» указа губернатора в залах могут находиться не более 50 человек одновременно.

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт. Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

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