«Деньги на людей есть, нужна лишь политическая воля»: региональные лидеры партии «Справедливая Россия - За правду» назвали проблемы, которые можно решить на местном уровне

Фото пресс-службы партии.

Вчера, 8 июля, в Барнауле состоялась конференция «Справедливой России - За правду», где были выдвинуты кандидаты в депутаты АКЗС, презентована краевая предвыборная программа. На вопросы журналистов ответили лидеры партийного списка - Александр Терентьев, Людмила Суслова и Александр Молотов.

1. С какой региональной повесткой партия идет на выборы?

Александр Терентьев, действующий депутат Госдумы и председатель алтайского отделения партии:

Фото пресс-службы партии.

- Мы предлагаем реальные законопроекты для решения проблем бедности населения нашего региона. Бедность – большая угроза, поэтому начинать надо с социальных гарантий и прав. Мы считаем, что реформы не должны проходить за счет людей. Все это отражено в нашей региональной программе в конкретных инициативах.

Социальные инициативы партии: расширить социальную поддержку многодетных семей; сохранить статус многодетной семьи за семьями с детьми до 23 лет при условии обучении детей; оказывать реальную материальную помощь гражданам категории «дети войны»; увеличить число получателей компенсации по оплате детского сада; ввести денежные компенсации за непредоставление места в детском саду.

Александр Молотов, глава фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте:

- Мы единственная партия, у которой есть не только федеральная, но и региональная программа. Она готова, называется «Хожу по краю» и уже была презентована. В ней четыре блока инициатив: Справедливая социальная сфера, Справедливая экономика, Справедливая власть и Справедливая среда. По каждому блоку у нас есть предложения, направленные на определенную категорию жителей края – многодетные семьи, предприниматели, ветераны военных действий (впервые мы предлагаем льготы по транспортному налогу распространить и на них). Это реальная рабочая программа, и в случае победы на выборах мы готовы эти законопроекты внести.

Людмила Суслова депутат АКЗС VII созыва, член фракции «Справедливая Россия»:

- Я считаю – у нас самая лучшая социальная программа, как на федеральном, так и на региональном уровне. Наша главная задача – донести ее до людей, доехать до каждого уголка до каждого населенного пункта и показать людям, что мы уже сделали и что хотим сделать.

2. Насколько активно вы встречаетесь с избирателями?

Александр Молотов:

- Мы уже единственные из оппозиции, которые уже ездим по краю. Я вчера был в Усть-Пристани, Журавлихе, Коробейниково; Александр Васильевич встречался с людьми в поселке Бобровка; Людмила Алексеевна была в Лесном, а до этого в Волчихинском, Егорьевском районах, в Рубцовске. Мы постоянно общаемся с избирателями, работаем с ними и рассчитываем на их поддержку. Такова наша идея – идти к людям, с конкретными инициативами, и так бороться за победу на выборах.

3. Сколько человек от партии участвует в выборах в АКЗС, будут ли новые лица и кто поведет партию на выборы?

Александр Терентьев:

- Партию на выборы поведу я, а также те люди, которые были или являются руководителями фракции. В целом от нашей партии на выборы в АКЗС пойдет 160 человек. Конечно, будут новые лица: мы бы очень хотели, чтобы они отработали в округах и прошли. Мы не забыли и про представителей партий, которые влились в «Справедливую Россию» в феврале.

Александр Молотов назвал молодых и перспективных кандидатов, в числе которых Евгений Куксин (Новоалтайск), Кирилл Конев (26 округ, Барнаул), Евгения Боровикова (21 округ, Барнаул) и добавил: «Людей с нами много. Яркие, молодые, открытые, умные лица – они все с нами!». Людмила Суслова подчеркнула значение внутрипартийной поддержки: «Наша задача помочь молодым кандидатам, потому что многие избираются впервые. Мы агитируем не только за себя, но и за всю нашу команду».

4. Ваша партия поднимала проблему транспорта в районах края. На каком этапе ситуация находится сейчас?

Александр Молотов:

- Мы одни из первых подняли проблему автобусного сообщения в районах: во многих селах никаких внутримуниципальных маршрутов нет, есть только проходные. Мы поднимали эту тему в прошлом году, приглашали министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, обсудили ситуацию и начали работать в этом направлении. Уже пошли подвижки - первый транш, субсидии из бюджета на приобретения транспорта муниципалитетами. Но любую проблему надо решать системно! Мы всегда говорим, что нужна специальная краевая программа по развитию муниципального сообщения, и наша партия эту программу готова представить и в случае победы принять. Главное, что нужно для системного решения проблем – это политическая воля! Например, для регулярных выплат «детям войны» требуется 260 млн рублей. Нам говорят: нет денег. Но бюджет прошлого года был исполнен с профицитом в 5,3 млрд рублей. То есть деньги на людей - есть, просто власть их не может потратить, потому что нет политической воли. У нас есть эта воля есть!

Евгения Мальцева.