Дикий сокол свил гнездо в университетском дворике АлтГУ

Новый обитатель университета (Фото: АлтГУ)

Несколько дней назад сотрудники Алтайского госуниверситета заметили в университетском дворике залетного гостя – пустельгу.

Пустельга относится к семейству соколиных. Чаще всего ее можно встретить в Центральной Европе, на равнинах, в степях, но почему-то в последнее время ее все чаще стали встречать в окрестностях городов - дикие птицы-хищники перебираются ближе к людям. Во время охоты они парят над землей на высоте 10-20 метров, высматривают жертву. Причем могут зависать на одном месте. Питаются небольшими млекопитающими (мышами), ящерицами и крупными насекомыми (сверчками, кузнечиками, саранчой, медведками, стрекозами, жуками). Иногда они могут нападать на скорпионов или многоножек. В Монголии пустельга питается небольшими рептилиями.

По словам заведующего лабораторией «Музей природы» Зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Виктора Петрова, конкретно эта особь не просто поселилась в университетском дворике, она еще и свила гнездо! Причем, судя по всему, сделала это впервые и теперь воспитывает своих птенцов. Так что обитательнице вуза как минимум год. Это место она выбрала из-за тишины: здесь нет шума автомобилей и криков людей, но при этом имеется много живых растений.

- Новые обитатели университета не оставили никого равнодушным, и вскоре студенты начали всячески подкармливать молодую семью пернатых. На клумбах университетского дворика появились небольшие мисочки с водой, сделанные из донышек пластиковых бутылок. Так как пустельга – хищник, птенцам приносят куриный фарш, - рассказывают в вузе.

Специалисты подсчитали, что птенцам уже около полутора недель. Они не сидят в гнезде, могут летать, но пока не так уверенно, соответственно, покидать насиженное место не спешат. Пока их перемещения не такие уверенные, как у взрослой особи. Так что малыши с интересом изучают окружающий мир в ограниченном пространстве.

Удивительно, что птенцы не особо боятся людей, они их не смущают, но все же подходить близко не решаются. Кстати в природе пустельга гнездится колониями, где может насчитываться сотня пар. Так что возможно где-нибудь недалеко горожане смогут встретить других представителей фауны. В населенных пунктах для кладки выбирают каменные ниши, разрушенные здания, места с углублениями, где есть тонкий слой мягкого грунта. Непосредственно в гнезде никакого материала в виде веток или еще чего-то нет. Это просто расчищенное ровное место.

Интересный факт: пустельга является символом Союза охраны птиц России с 2002 года. А еще степная разновидность данного вида считается исчезающим и поэтому внесена в Красную книгу России.

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