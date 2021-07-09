Предотвратить трагедию: на алтайском озере Белое построили дамбу

Фото: Минприроды Алтайского края/www.altaipriroda.ru

В Курьинском районе Алтайского края на озере Белое завершено строительство дамбы. Старое гидротехническое сооружение, возраст которого 300 лет, находилось в аварийном состоянии и представляло большой риск для населения. Так, если бы вдруг произошло его разрушение, то вода из озера затопила бы восемь населённых пунктов, в которых проживает около 6 тысяч человек, и цеха Колыванского камнерезного завода.

Проведенная пару лет назад экспертиза дамбы показала, что медлить дальше нельзя – в заключении было сказано, что затвор вышел из строя и плотина находится в аварийном состоянии. Чтобы избежать трагедии, было принято решение построить новый объект – более современный и технологичный.

- Решение о строительстве дополнительного гидротехнического сооружения было принято межведомственной рабочей группой, - сообщили в правительстве Алтайского края.

Угроза для жителей

Дамба на озере Белое в посёлке 8 Марта была возведена в далеком 1734 году. Ее построили вместе с каналом, который соединил озеро с рекой Малая Белая, чей напор воды крутил колёса Демидовского медеплавильного, а потом Колывано-Воскресенского завода.

- Аварийная дамба представляла угрозу для жителей Курьинского района. Около 7 млн кубов воды могло прорваться из озера Белое по течению рек Белая и Локтевка и стать причиной бед для многих местных жителей поселений 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других. Благодаря поддержке Правительства края и финансированию из краевого бюджета риск развития негативного сценария сведен к нулю, - пояснил глава Курьинского района Алексей Купин.

По словам чиновника, новое гидротехническое сооружение очень надежное, выполнено с учетом всех современных технологий и требований.

- Селяне могут спокойно жить и вести свое хозяйство, а наш Колыванский камнерезный завод продолжать выпускать продукцию, знаменитую во всем мире. Угроза затопления миновала, – добавил Купин.

Фото: Минприроды Алтайского края/www.altaipriroda.ru

В настоящее время новое гидротехническое сооружение уже готово. Оно состоит из трех элементов: тело плотины, щитовой водосброс и быстроток для отвода воды. В настоящее время готовится необходимый комплект документов для ввода ГТС в эксплуатацию.

Главное предназначение ГТС - регулирование поступления воды из озера Белое в низлежащий пруд камнерезного завода. Длина плотины 20 м, высота почти 6 м, ширина по гребню 2 м.

- Особенностью объекта является ручное управление щитовых затворов (шлюзов), которое позволит при необходимости регулировать уровень воды в паводковый период, - рассказали специалисты Министерства природных ресурсов Алтайского края.

Согласно документам, нормативный срок эксплуатации ГТС – 50 лет.

Приемка ГТС

Приемку ГТС провела комиссия во главе с заместителем председателя правительства Алтайского края Александром Лукьяновым при участии замминистра природных ресурсов и нормирования, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларисы Казанцевой, начальника отдела водных ресурсов Олега Ткаченко, главы администрации Курьинского района Алексея Купина, а также представителей проектной организации и исполнителя работ.

Члены комиссии отметили хорошее качество выполненных работ. А Александр Лукьянов дал ряд поручений:

- Во-первых, в целях обеспечения безопасности населения администрации Курьинского района нужно обязательно провести ремонт существующего мостового пешеходного перехода, находящегося в непосредственной близости от объекта строительства, - потребовал чиновник. – А во-вторых, в рамках гарантийных обязательств подрядной организации обеспечить контроль за созданием травяного покрова на засеянной территории объекта.

Справка «КП»

Озеро Белое находится неподалеку от поселка им. 8 Марта в Курьинском районе Алтайского края. Водоем залегает в широкой котловине Колыванского хребта, имеет округлую форму, достигая в поперечнике 3 км. Площадь озера составляет — 2,7 кв. км, средняя глубина — 4,5 м, максимальная — 7,4 м. Озеро Белое относится к бассейну реки Локтевки, левого притока реки Чарыш.

Искусственно пробитым каналом озеро соединяется с рекой Белой, в устье канала имеется временная бетонная плотина, регулирующая до определенного уровня сток воды. Дамба на озере Белое в посёлке 8 Марта была возведена в 1734 году вместе с каналом, который соединил озеро с рекой Малая Белая, чей напор воды крутил колёса Демидовского медеплавильного, а потом Колывано-Воскресенского завода.

Фото: Минприроды Алтайского края/www.altaipriroda.ru

Озеро расположено в лесостепной зоне и является излюбленным местом отдыха жителей не только края, но и всей России. В центре озера находится остров, состоящий из гранитных скал, на котором, по старинной легенде, печатал монеты втайне от императрицы Елизаветы Петровны крупнейший уральский промышленник Акинфий Демидов. В сочетании с произрастающими на нем елями и кустарниковой растительностью остров придает озеру неповторимый живописный вид. Северная часть берега озера плоская и пологая и тянется с запада на восток в виде прекрасного пляжа, усыпанного мельчайшим песком. В южной и восточной стороне берег представлен крутым склоном холма, ближе к воде переходящим в галечный пляж. Озеро является памятником природы краевого значения.

Объект входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

ТТХ

ГТС - гидротехническое сооружение

Функциональное назначение ГТС – регулирование поступления воды из озера Белое в нижележащий пруд камнерезного завода

Длина плотины - 20 метров

Высота - почти 6 метров

Ширина по гребню - 2 метра

Гидротехническое сооружение состоит из трех элементов: тело плотины, щитовой водосброс и быстроток для отвода воды.

Нормативный срок эксплуатации ГТС – 50 лет.

Кстати

В границах участка расположена территория исторически и функционально связанная с ансамблем федерального значения «Комплекс Колыванской шлифовальной фабрики: плотина, пруд, канал, шлюз» конца XVIII- начала XIX вв., являющаяся его неотъемлемой частью.