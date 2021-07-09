На Алтай прибыла бригада якутских медиков для помощи в борьбе с COVID-19

Все прибывшие врачи имеют большой опыт работы с тяжелыми пациентами. Фото: Минздрав РА

В Республику Алтай для помощи в борьбе с коронавирусом 8 июля приехали медики из Якутии. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, у всех специалистов за плечами огромный опыт работы с самыми тяжелыми пациентами.

- Все прибывшие врачи имеют большой опыт работы, в том числе – в Городской клинической больнице №40 Департамента здравоохранения города Москвы в Коммунарке под руководством главного врача больницы Дениса Проценко, - отметили в министерстве здравоохранения.

Сейчас в регионе наблюдается сложная эпидобстановка, показатели заболеваемости неумолимо растут. В связи с этим было принято решение об открытии новых ковидных госпиталей, сейчас их восемь. Учитывая, что медицинских кадров в больницах не хватает, Минздрав обратился за помощью в Национальный центр медицины - Республиканскую больницу №1 Республики Саха (Якутии). Уже со вчерашнего дня в инфекционном моногоспитале села Майма начали работать врачи-реаниматологи Петр Кириллин и Альберт Емельянов, а также врачи-специалисты Анна Дубова и Алена Оконешникова.

По данным республиканского оперштаба, за сутки в регионе выявили еще 50 зараженных коронавирусом. Большая часть зараженных – жители Горно-Алтайска. Всего с начала пандемии зарегистрировано 18295 случаев заболевания.

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