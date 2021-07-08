Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 июля 2021: стремительный рост «тяжелых» больных

Полтысячи "тяжелых" пациентов находятся в ковидных госпиталях Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с каждым днем стремительно растет число «тяжелых» пациентов ковидных госпиталей.

Как показывает статистика оперативного штаба, с каждыми новыми сутками число таких пациентов возрастает на десятки человек. Так по состоянию на вечер 8 июля их уже насчитывалось 528, хотя днем ранее было 477. Вместе с тем увеличивается и число людей, которые уже не могут самостоятельно дышать. На сегодня к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 174.

Число новых случаев инфицирования тоже с каждым днем увеличивается. По последним данным - плюс 219 положительных тестов на коронавирус: Барнаул - 84, Бийск - 21, Рубцовск – 19, Алейск - 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы - по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по 1 заболевшему. Таким образом, за все время наблюдения в Алтайском крае заразились более 56 тысяч жителей.

Из них выздоровели порядка 47,5 тысяч человек), а скончались свыше 3,5 тысяч. Все жертвы вируса – взрослые люди.

На сегодня борьбу с инфекцией продолжают почти три тысячи пациентов ковидных госпиталей. Также там остаются почти 700 человек с вирусной пневмонией. В резерве – больше 800 коек.

Амбулаторно медики наблюдают 101 бессимптомного вирусоносителя и 653 пациента долечиваются после пневмонии.

На прививку от коронавируса решились уже почти 370 тысяч человек и из них почти 272 уже получили оба компонента.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1613470 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 241,55 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6780 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7023 за минувшие сутки, - также добавляют в оперштабе.

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