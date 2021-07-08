Барнаульцам отказывают в зачислении детей в ближайшую по прописке школу

Родителям нужно будет обращаться в комитет по образованию города Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые барнаульцы не смогли устроить ребенка по прописке в ближайшую школу. В мэрии Барнаула рассказали, как в таком случае поступать родителям.

Новый порядок

В 2021- 2022 учебном году изменили порядок приема в школы. С 1 апреля по 30 июня в Барнауле принимали заявлений на обучение в первый класс для детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, а также тех, кто живет на закрепленной территории.

– Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием начался 6 июля и продолжится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, – отметили в мэрии.

Ребенка могут не принять только в случае, когда в школе нет свободных мест. Родителям нужно будет обращаться в комитет по образованию города, где им предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания.

Проблему решают

Родители могут сами проверить наличие свободных мест в первых классах на сайте выбранной школы или на портале образовательных услуг. В горадминистрации уверяют, что к началу нового учебного года всех детей, достигших школьного возраста, обеспечат местами. Сегодня в школах города есть более 1,5 тыс. свободных мест.

– Комитет по образованию оперативно решает вопрос по приему детей в 1 класс в местах массовой застройки жилых домов, получившие отказ в близлежащих школах из-за отсутствия в них свободных мест. Так, в связи с незавершенным строительством пристроя к школе во Власихи, дети, получившие отказ в школе №98, перенаправляются в ближайшие школы: №118 и 50 по выбору родителей, – добавили в мэрии.

Кроме того, в микрорайонах с интенсивной застройкой жилыми домами дети, получившие отказ в новых школах, направляют в ближайшие школы: №117, 81, 101, 114, 127.

Напомним, прием детей в первые классы, проживающих на закрепленной территории, завершился 5 июля. В школы Барнаула уже приняли около 7,5 тысяч будущих первоклассников.