Родителям на заметку: топ признаков опасного детского батута

Отдельного внимания заслуживает оператор, которому поручено следить за порядком на батуте Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце мая в Барнауле произошло резонансное ЧП с детским батутом, в котором пострадали две малолетние девочки. В причинах произошедшего сейчас разбирается следствие, а родителям следует помнить, что не все аттракционы являются безопасными. На что стоит обратить особое внимание, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

- Для начала обойдите надувной аттракцион по кругу. Обратите внимание на лямки крепления. Их там ровно столько, сколько нужно для надежной фиксации. И от каждой (без исключения) вниз должен идти трос. Если хотя бы одну закрепить забыли – это нарушение и повод не пускать ребенка на такой батут, - пишет Ольга Казанцева на своей странице в инстаграме.

Далее нужно посмотреть на сами тросы, идущие от лямок на батуте. Они должны быть эластичными, не металлическими, диаметром не менее одного сантиметра. Тросы, в свою очередь, крепятся к тяжелым бетонным блокам. Также батут могут закрепить с помощью специальных анкеров, но бетон всё же предпочтительнее и надежнее.

Следующий шаг – ограждение. Согласно правилам, вокруг батута должен быть установлен забор, чтобы к аттракциону не подходили посторонние. Высота ограждения должна составлять не менее 110 сантиметров, а расстояние между элементами забора (например, досок) - не больше 10 сантиметров.

Еще одно немаловажное условие безопасности – покрытие, на котором стоит батут. Основание внешне напоминает толстую клеенку. А вот ставить аттракцион на «голый» асфальт, газон или тротуарную плитку категорически запрещено.

Когда к внешнему виду батута вопросов не осталось, обратите внимание на инструкцию по использованию. Во-первых, она должна висеть на видном месте, во-вторых, в ней обязаны прописать, дети какого возраста и веса могут прыгать на аттракционе, и какие действия разрешены или запрещены. При этом, по правилам, 10-летние дети не могут одновременно прыгать с трехлетними малышами.

- Наконец, обратите внимание на то, кому поручено следить за порядком на батуте. У этого человека должен быть как минимум бейджик, дающий понять его роль здесь. Оператор должен постоянно присматривать за детьми, а не отсиживаться в сторонке. А еще у него должен быть свисток, мегафон, микрофон или любой другой инструмент привлечения внимания, чтобы в случае чего он смог быстро эвакуировать детей, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» батут подняло ветром в воздух и перекинуло на трамвайные пути. Две малышки в результате падения получили тяжелые травмы и долгое время проходили лечение в медучреждениях. По данному факту следком возбудил уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Оказалось, что все проверенные батуты работали с нарушениями.

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