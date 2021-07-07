В Алтайском крае представили нового прокурора и поручили ему разобраться, почему в регионе много больных раком детей

Фото предоставлено прокуратурой Алтайского края.

В Барнауле в среду, 7 июля, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин представил региональным коллегам и главам ведомств нового прокурора Алтайского края Антона Германа. Новому главе надзорного ведомства были обозначены проблемные вопросы региона.

- В регионе имеется ряд проблем, которыми надо заняться в первую очередь. В частности, это осуществление надзора в реализации нацпроектов. Это огромные бюджетные деньги – свыше 13 млрд рублей, которые поступили в Алтайский край для реализации в интересах людей, но «отторгованы» далеко не все, - сказал Дмитрий Демешин.

Напомним, в прошлый свой приезд Демешин вынес предостережение министру строительства Алтайского края Ивану Гилеву. Претензии были связаны с вопросом квартир для сирот, которые государство обязано им предоставлять. По соглашению между министерством просвещения и правительством края предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд рублей, но деньги не были освоены. Этот вопрос Демешин обозначил и новому прокурору.

Также речь шла про безработицу, здравоохранение, контроль в части борьбы с преступностью и жилья для детей-сирот. По словам заместителя генпрокурора, в Алтайском крае больше всего по Сибири детей, заболевших онкологией.

- Боюсь называть эту цифру, но надо вместе с региональным минздравом разобраться, почему такая разница. Может, какое-то предприятие несет угрозообразующий фактор, но количество исходя из статистики несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе. Вопрос – почему? - сказал прокурор.

Сейчас новый прокурор региона только знакомится с делами. Приказ о его назначении был подписан президентом 1 июля. Этот пост он будет занимать следующие пять лет.

О новом прокуроре края известно, что он прошел путь от помощника до заместителя прокурора Сахалинской области. Много лет проработал в Омской области, в Приморском крае, Сахалине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два алтайских министра получили предостережения от замгенпрокурора

Он вынес предостережения о недопустимости нарушения закона двух министрам Алтайского края – Дмитрию Попову, возглавляющему министерство здравоохранения, а также Ивану Гилеву, руководящему министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее)