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Политика7 июля 2021 6:00

Партия "Новые люди" выставит трех одномандатников в Госдуму по Алтайскому краю

Всего партия выдвигает 215 одномандатников по всей России
Источник:kp.ru
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Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

В воскресенье, 4 июля, в Москве прошел съезд партии “Новые люди”. На нем был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы и претенденты по одномандатным округам.

Алтайский край вошел объединенную региональную группу Новых людей вместе с Республикой Алтай.

Список региональной группы состоит из 6 человек. В него вошли: Ксения Киреева, Владислав Вакаев, Надежда Зяблицева, Елена Казакулова, Александра Томашевич и Дарья Романчёва.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Также в Алтайском крае Новые люди выставили претендентов на места в Госдуме по трем одномандатным округам. По Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40 будет выдвигаться Владислав Вакаев. Надежда Зяблицева будет претендентом в Бийском одномандатном округе № 41. По Славгородскому округу № 42 пойдет Александра Томашевич.

Всего партия “Новые люди” выдвигает 215 одномандатников по всей России. Еще 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Возглавят списки партии на сентябрьских выборах председатель партии “Новые люди” Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией "Новые люди"

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией "Новые люди"

“Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. “Новые люди” ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания”, - напомнил он.

Сардана Авксентьева отметила, что “Новые люди” могут помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией "Новые люди"

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией "Новые люди"

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», - отметила Сардана Авксентьева.

Партия “Новые люди” участвует в выборах второй год подряд. За полтора года Новые люди открыли отделения в 75 регионах, создали более 600 избирательных штабов в разных городах и подготовили более двух тысяч политотрядов. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года и будут проходить 3 дня, с 17 по 19 сентября

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