Партия "Новые люди" выставит трех одномандатников в Госдуму по Алтайскому краю

Фото предоставлено партией "Новые люди"

В воскресенье, 4 июля, в Москве прошел съезд партии “Новые люди”. На нем был утвержден федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы и претенденты по одномандатным округам.

Алтайский край вошел объединенную региональную группу Новых людей вместе с Республикой Алтай.

Список региональной группы состоит из 6 человек. В него вошли: Ксения Киреева, Владислав Вакаев, Надежда Зяблицева, Елена Казакулова, Александра Томашевич и Дарья Романчёва.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Также в Алтайском крае Новые люди выставили претендентов на места в Госдуме по трем одномандатным округам. По Рубцовскому одномандатному избирательному округу № 40 будет выдвигаться Владислав Вакаев. Надежда Зяблицева будет претендентом в Бийском одномандатном округе № 41. По Славгородскому округу № 42 пойдет Александра Томашевич.

Всего партия “Новые люди” выдвигает 215 одномандатников по всей России. Еще 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Возглавят списки партии на сентябрьских выборах председатель партии “Новые люди” Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией "Новые люди"

“Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. “Новые люди” ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания”, - напомнил он.

Сардана Авксентьева отметила, что “Новые люди” могут помочь людям вернуть прямой равноправный диалог с властью.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией "Новые люди"

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», - отметила Сардана Авксентьева.

Партия “Новые люди” участвует в выборах второй год подряд. За полтора года Новые люди открыли отделения в 75 регионах, создали более 600 избирательных штабов в разных городах и подготовили более двух тысяч политотрядов. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года и будут проходить 3 дня, с 17 по 19 сентября