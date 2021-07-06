Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 июля 2021: в Барнауле привито 31,4% от необходимого числа жителей

В Барнауле привито более 112 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифры в ковидной статистике Алтайского края продолжают расти. За минувшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания. Зафиксировано 15 летальных исходов. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19. По-прежнему в регионе насчитывается более четырех сотен тяжелобольных пациентов. Все из них скончались непосредственно от COVID-19.

– По состоянию на 6 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2630 человек. Кроме этого, 656 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в оперативной сводке.

Прививочная кампания

В регионе продолжается прививочная кампании от коронавируса. На сегодняшний день в Алтайском крае поставили прививку от коронавируса свыше 360 человек

– На утро 06.07.2021 прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку; 267 091 человек полностью привиты (получили две прививки), – сообщается в сводке оперштаба.

В регион поступило более 417 комплектов вакцин. В обороте три вида препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Барнауле привито более 112 тыс. человек или 31,4% от необходимого, сообщает мэрия.

Усиление контроля

В связи с ростом заболеваемости в Барнауле усилят рейды по соблюдению ковидных ограничений и масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 6 июля.

– Такое поручение дано по итогам сегодняшнего заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Совещание в режиме видеоселекторной связи провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, – отметили в мэрии.

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