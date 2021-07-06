Награду Анатолию Иванову вручил депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Село Контошино Косихинского района нуждается в новой школе. К решению вопроса о начале строительства подключился местный предприниматель и депутат районного совета Анатолий Иванов.

Село растет, здесь все больше детей и им не хватает уже места в старой школе. А само здание, построенное еще в 60-ых годах, приходит в упадок: текут потолки, проседает пол и разрушаются стены. Но чтобы получить новое здание, нужно попасть в краевую инвестиционную программу (КАИП). Анатолий Иванов занялся этим вопросом и уже вместе с фермером Владимиром Устиновым оплатил экспертизу, по которой школу признали аварийной.

Алтайский предприниматель помогает построить школу в родном селе Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор школы Наталья Кастакина говорит, что селу нужно новое двухэтажное здание на 140 учеников. Если строить его рядом со старым, это никак не помешает учебному процессу. К вопросу строительства школы подключился и депутат Госдумы Александр Прокопьев.

- Вместе с администрацией района вы делаете большое дело для села Контошино. По всем вопросам строительства новой школы я вас полностью поддерживаю и гарантирую поддержку в будущем, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

В этом году включить школу в КАИП не удалось, но еще есть шанс получить финансирование во время корректировки программы. Александр Прокопьев обещал этому поспособствовать и уже подключил к этой проблеме своих помощников.

В министерстве образования края депутату Госдумы удалось найти понимание. По расчетам Алтайского регионального центра ценообразования в строительстве на проектные работы требуется сумма 4,7 млн рублей. Краевой минобр обещает, что при корректировке КАИП удастся выделить хотя бы часть денег, чтобы приступить к проектированию уже в 2021 году, остальное - на следующий год.

Бизнесмен Анатолий Иванов помогает сельчанам не только со школой. В прошлом году, к примеру, он помог перекрыть крышу местной школы искусств, а зимой, когда село утопало в сугробах, поспособствовал очистке улиц. Кроме того, предприниматель привлекает новых людей в село: большинство работников крестьянско-фермерского хозяйства, во главе которого стоит Анатолий Иванов, - местные жители, но есть и приезжие из степных районов. Помимо хорошей работы им предлагают еще и жилье.

- Я бы сказала, что он не даёт селу умереть, - рассказала жительница села Лариса Станько.

За свои заслуги предприниматель, который также является общественником и депутатом, был удостоен Почётного знака конгресса муниципальных образований России за вклад в развитие муниципального управления. Награду Анатолию Иванову вручил Александр Прокопьев.