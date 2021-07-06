На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь

Информацию о лагере направили в прокуратуру и администрацию Солонешенского района Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время рейда по пожарной безопасности спасатели обнаружили нелегальный лагерь в окрестностях села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края. В нем отдыхали около 80 детей, пишет региональное управление МЧС.

Территория площадью более 3 га принадлежит руководителю одной из спортивных организаций. Предприниматель рассказал, что дети находились в лагере с добровольного согласия и по доверенности от родителей. Во время школьных каникул там проводили три смены отдыха и спортивных сборов. Дети жили в деревянных одноэтажных и двухэтажных домиках.

– Этот лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год министерством образования и науки Алтайского края, – отметили в ведомстве.

Инспекторы выявили несколько серьезных нарушений. Учреждение не проверяла комиссия по приемке загородных оздоровительных лагерей. Деревянные домики не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Кроме того, в лагере было недостаточно первичных средств пожаротушения, а работников не обучали соблюдению правил пожарной безопасности.

– Никакие проверки зданий и помещений данного объекта со стороны надзорных органов края не проводились. Лагерь находится вблизи реки Ануй, что создает дополнительную опасность для отдыхающих детей и подростков, – подчеркнули в МЧС

Информацию о лагере направили в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 июня в Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Из-за пандемии коронавируса и эпидобстановки продолжительность смен в этом году составит 14 дней. Лишь несколько лагерей, где смогут полностью соблюдать все меры безопасности, пошли на 21-дневный период отдыха.

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