Какие фестивали отменят в Алтайском крае из-за коронавируса

Шукшинские дни на Алтае перенесли на осень Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский фестиваль Шукшинские дни на Алтае – не единственное мероприятие, которое пришлось отменить из-за введения новых ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

В понедельник, 5 июля, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила о том, что из-за изменений, внесенных в «ковидный» указ губернатора, пришлось снова отменить и перенести на более поздние даты Шукшинские дни на Алтае, но также ряд других не менее важных и интересных культурных мероприятий.

Напомним, предварительно Шукшинские дни пройдут с 28 сентября по 2 октября (День памяти Шукшина). При этом из-за климатических особенностей, от всех уличных мероприятий придется отказаться (в том числе от закрытия на Пикете), а церемонии открытия и закрытия, а также кинопоказы, встречи с писателями и кинематографистами пройдут в помещении в соответствии с требованиями по заполняемости на момент проведения фестиваля.

В то же время, чтобы хоть как-то отметить годовщину со дня рождения Василия Макаровича, 22 июля в Барнауле в усадьбе музея ГМИЛИКА откроется новый арт-объект и аллея звезд кинофестиваля, а непосредственно 25 июля в мемориальном музее Шукшина в Сростках начнут работу сразу две новые выставки.

Фестиваль «Перекресток культур», который должен был состояться в Змеиногорском районе с 8 по 10 июля решено перевести в формат онлайн-версии. Дополнительную информацию опубликуют в группе Алтайского Дома народного творчества.

Автошоу по дрэг-рейсингу Чемпионат Сибири и II этап Алтайского края 10-11 июля на аэродроме Панфилово все же состоится, но без зрителей. Такое решение приняли организаторы. Следить за трансляцией можно будет в группе Алтайской федерации автоспорта.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», который должен был состояться 10 июля, скорее всего, перенесут на сентябрь, но точные сроки станут известны ближе к осени. За обновлением информации можно следить в группе фестиваля.

Фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова, проходящий в начале августа в поселке Верх-Обском, отменят. Фестиваль народного творчества, который входит в программу мероприятий, состоится онлайн. За организацию отмечает Алтайский краевой дом народного творчества.

Кроме того, 6 августа в честь полета в космос Германа Титова планировались масштабные мероприятия с участием гостей, но их перенесут на ноябрь. В этот же срок состоится открытие нового музейного корпуса – детского музея космонавтики. А чтобы совсем не отказываться от мероприятий, 6 августа в селе Полковниково в мемориальном музее Титова все же откроется новая экспозиция.

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