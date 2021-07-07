Барнаулец продает коллекцию бюстов Ленина за полмиллиона рублей

Всего мужчина готов отдать 100 скульптур. Скриншот страницы сайта avito.ru

Житель Барнаула решил расстаться с огромной коллекцией бюстов и статуэток Владимира Ильича Ленина. Всего мужчина готов отдать 100 скульптур, но деньги за это просит немалые.

- Продаю большую коллекцию бюстов и статуэток В.И.Ленина. Разные размеры и годы выпуска. Изготовлены из разных материалов. Состояние отличное, - пишет мужчина в объявлении на одной из популярных площадок для продажи и покупок.

Один экспонат владелец коллекции оценил в пять тысяч рублей, а за все разом он просит полмиллиона рублей. Причем уточняется, что коллекция продается полностью.

Судя по фотографиям, коллекционер собирал не только статуэтки с изображением Ленина, но и бюсты Сталина и других не менее известных исторических личностей. Кроме того, он выставил на продажу и другие интересные вещи из прошлого века – радиоприемник, старые книги, портрет Ленина, вольтметр, блок питания и сувенирный автомобиль ГАЗ-13 «Чайка».

Напомним, пару лет назад в Барнауле за полмиллиона рублей продавали бюст Владимира Ленина. По словам продавца, он был создан Львом Ефимовичем Кербелем - советским и российским скульптором, педагогом и профессором. Скульптура целиком выполнена из мрамора.

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Он полностью выполнен из мрамора (подробнее)