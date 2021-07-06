Скончался Владимир Меньшов: «Комсомолка» публикует фото его визитов на Алтай

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался известный режиссер и актер Владимир Меньшов. Фразы из его душевных фильмов « Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и других давно вошли в жизнь как народные: «глухо, как в танке», «о, какие люди и без охраны», «вечер перестает быть томным», «ах ты сучка крашенная…» и т.д.

Пару лет назад был в моей жизни такой эпизод. В больничной палате собрались пациентки разных статусов и возрастов и стали решать, какой фильм посмотреть, чтобы приободриться. Выбрали единодушно «Любовь и голуби», а после с улыбками уснули - и это было лучше лекарств…

Народный артист России Владимир Меньшов в 2007-ом приезжал на Алтай на Шукшинские чтения. Тогда, в год 70-летия края на гору Пикет в Сростках вместе с ним поднимались также Зинаида Кириенко, Наталия Егорова, Валерий Золотухин, Александр Панкратов-Черный, Борис Невзоров, Наталья Бондарчук и другие почетные гости.

В сентябре 2013 года Владимир Меньшов как председатель Общественного совета Уголовно-исполнительной системы Росси приезжал в Барнаул на финал Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная». Более двадцати конкурсантов тогда были этапированы на Алтай из разных колоний края. Гала-концерт проходил в Молодежном театре Алтая. В те дни СМИ сообщали, что фестиваль для осужденных - возможность научиться новому. Так, один из участников - цыган с тремя классами образования решил закончить школу, другой поделился, что мечтает освоить нотную грамоту и научиться записывать свои песни.

И тот и другой визит Владимира Меньшова на Алтай запечатлены фотокорреспондентом «Комсомолки». Сегодня в память о нем мы публикуем эти архивные фото:

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Владимир Меньшов на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

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