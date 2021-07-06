Журналисты Сибирской медиагруппы стали призерами турнира по гребле на лодках-драконах

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

2 июля в честь Международного дня спортивного журналиста в Барнауле, на гребном канале, который еще чуть больше месяца назад принимал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, впервые провел турнир среди представителей СМИ.

С инициативой провести турнир в честь профессионального праздника вышли сами журналисты, а председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков поддержал идею. Было принято решение соревноваться в лодках-драконах – это наиболее простой вариант, так как навряд ли кто-либо из представителей СМИ смог бы пробалансировать в байдарке или каноэ на протяжении всей дистанции. А она, между прочим, составила 300 метров. Для новичков в гребле – более чем достаточно, хотя изначально предполагалось, что будет 500 метров.

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы интрига была еще больше, помимо журналистов на Кубок заявились команды пресс-секретарей, блогеров и представителей Общественной палаты Алтайского края. Всего - около 80 человек (шесть лодок).

Согласно правилам, в одной лодке может быть от 10 до 20 спортсменов, а также рулевой и барабанщик, который задает ритм гребцам. В нашем случае это были «десятки». Два старта - полуфинал и финал. Все в соответствии с правилами, в том числе по части безопасности – перед тем, как сесть в «дракон» участники получили спасательные жилеты. Одной из команд они совершенно точно понадобились: после первого финиша коллектив ГТРК не смог удержать равновесие практически непотопляемой лодки и перевернули ее.

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогу именно это плавсредство досталось команде СМГ, да еще и с пробоиной в носовой части, так что помимо того, что журналистам надо было грести, параллельно приходилось отчерпывать воду из лодки. И все же в первой полуфинальной гонке они показали лучшее время.

В борьбе за «золото» турнира журналисты Сибирской медиагруппы опять взяли этот же «дракон», ведь, как говорится, на переправе коней не меняют, а лодка показала себя достойно. До финишной «ленты» наша команда шла практически вровень с будущим чемпионом – сборной общественной палаты, и уступила совсем чуть-чуть, а в сложившихся условиях, наше «серебро» дороже того самого «золота». Третье место на Кубке досталось пресс-секретарям.

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

По решению организаторов, турнир среду журналистов будет проводиться регулярно. Предположительно, в следующий раз старты состоятся на SUP (надувные доски для гребли стоя).

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок журналистов Алтайского края по гребле на лодках «Дракон» – 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

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