Программа выставки «Аз.Арт.Сибирь – 2021»

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» публикует афишу «Аз.Арт.Сибирь – 2021». Межрегиональная молодежная художественная выставка состоится в Барнауле уже в 10-й раз с 8 по 30 июля.

Проект, придуманный алтайским «Союзом художников», впервые пройдет в «Титов Арене». Основная экспозиция расположится в галереях вокруг «чаши» и займет около 2 тыс. квадратных метров. Помимо экспозиции гостей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии, встречи с художниками. Кроме того, к «Аз.Арт.Сибирь» присоединятся галереи, музеи и арт-пространства с внеконкурсными проектами.

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

СОБЫТИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ X ММХВ «АЗ.АРТ.СИБИРЬ – 2021»

8 июля

9:30 – регистрация участников Межрегиональной научно-практической конференции «Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и современность». ГХМАК (ул. Горького,16)

10:00-15:00 – открытие и работа конференции. ГХМАК (ул. Горького,16)

16:00 – открытие X ММХВ «Аз.Арт.Сибирь – 2021». Многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93)

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

9 июля

9:30 – регистрация участников Межрегиональной научно-практической конференции «Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и современность». ГХМАК (ул. Горького,16)

10:00 – 15:00 – работа конференции. ГХМАК (ул. Горького,16)

16:00 – торжественное открытие выставки произведений председателя межрегионального конкурсного жюри X ММХВ «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Вадима Иванкина (Новосибирск). ГХМАК (ул. Горького,16)

10 июля

15:00 – открытие выставки произведений художников Алтайского края лауреатов и дипломантов проекта «Аз.Арт.Сибирь» 2004 – 2019. Выставочный зал Музея «Город» (пр. Ленина, 111)

16:00 – начало работы «круглого стола» по вопросам молодежного искусства Сибири и обсуждение выставки. Выставочный зал Музея «Город» (пр. Ленина, 111)

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

11 июля

16:00 – лекция Михаила Чурилова на тему «Молодежное искусство Сибири». Выставочный зал Музея «Город» (пр. Ленина, 111)

13 июля

18:00 – Спектакль Литературного театра библиотеки им. В.Я. Шишкова «Праздник одиночества». Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова (ул. Молодежная, 5)

16 июля

18:30 – экскурсия-лекция Лидии Рыжовой «Молодое искусство Сибири. Живопись». Многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93)

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

18 июля

14:00 – мастер-класс Александра Гордиенко по гонзо-акварелистике. Выставочный зал Музея «ГОРОД» (пр. Ленина, 111)

21 июля

18:30 – экскурсия-лекция Лидии Рыжовой «Молодое искусство Сибири. Графика». Многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93)

24 июля

14:00 – Открытая встреча «Аз.Арт» юбилейный. Ретроспективный взгляд». Встреча с Н.С. Зайковым и Д.А.Петренко. Выставочный зал Музея «Город» (пр. Ленина, 111)

25 июля

16:00 – лекция Михаила Чурилова на тему «Молодежное искусство Сибири». Выставочный зал Музея «Город» (пр. Ленина, 111)

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

26 июля

19:00 – Пешеходная экскурсия Данила Дегтярева «Барнаул художественный». Отправная точка маршрута – выставочный зал Музея «ГОРОД» (пр. Ленина, 111), конечная точка – Музей «Город», ул. Льва Толстого, 24

29 июля

18:00 – закрытие X ММХВ «Аз.Арт.Сибирь – 2021», подведение итогов и награждение. Концертный зал АГИК (пр. Ленина, 66)

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

СОБЫТИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ X ММХВ «АЗ.АРТ.СИБИРЬ – 2021»

8 апреля – 8 июля

«Море акварели». Выставка работ победителей Межрегионального конкурса детских рисунков «Малый Аз.Арт-2021». Закрытие 8 июля. Детская картинная галерея «Лукоморье» (ул. Юрина, 210)

Телефоны: +7 (3852) 55-96-43; +7 (913) 260-49-05

20 мая – 31 июля

«Мормышанские просторы. Воспевая деревню». Выставка произведений Анатолия и Ирины Щетининых к 300-летию деревни Мормыши. «Арт-галерея Щетининых» (Пр. Социалистический, 78)

Телефоны: +7 (3852) 36-81-47; 36-64-05

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня – 31 августа

«Солнечное настроение». Выставка произведений преподавателей Барнаульской детской школы искусств №1. Выставочные залы БДШИ №1 «ACADEMIA» (пер. Некрасова, 18, 4-й этаж)

Телефоны: +7 (3852) 63-11-67; 24-88-63

24 июня – 23 июля

«Творческий порыв. Этюды разных лет». Выставка произведений Сергея Погодаева. Открытие 24 июня в 16:00. Павильон современного искусства «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55, Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова)

Телефоны: +7 (3852) 36-92-50, 36-92-51

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

7 – 31 июля

Выставка проектов декоративной пластики студентов Алтайского государственного института культуры. Открытие 7 июля в 16:00. Галерея «Турина Гора» (ул. Димитрова, 85а)

Телефон: +7 (3852) 36-98-70

7 – 31 июля

«Мечта. Реальность». Персональная выставка произведений Андрея Гладких

Открытие 7 июля в 15:00. Галерея факультета искусств и дизайна АлтГУ «Universum» (ул. Димитрова, 66)

Телефон: +7 (3852) 36-63-96

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

8 июля – 8 августа

«Один на один». Виртуальная персональная выставка произведений Алены Наволокиной. Сайт Алтайского государственного краеведческого музея: myagkm.ru

Телефоны: +7 (3852) 20-51-43, 63-94-07

12 июля – 12 сентября

«Актуальное монументальное». Выставка работ студентов кафедры «Изобразительное искусство» института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Открытие 12 июля в 14:00. Выставочный зал ИнАрхДиз АлтГТУ (ул. Димитрова, 73, корпус «Н»)

Телефон: +7 (3852) 68-35-80

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июля – 8 августа

«Архитектурный эскиз. Глава вторая». Коллективная выставка архитекторов и дизайнеров Барнаула

Открытие 12 июля в 16:00. Музей «ГОРОД» (пр. Ленина, 4)

Телефон: +7 (903) 958-36-77

15 июля – 15 августа

«Модернисты Алтая». Выставка произведений современных художников Алтайского края. Открытие галереи «Sehr Gut!». Открытие 15 июля в 19:00. Галерея «Sehr Gut!» (ул. Анатолия, 58, вход под красным козырьком)

Телефоны: +7 (906) 946-20-56, +7 (913) 267-24-25

13 февраля – 31 июля

«Современная христианская архитектура: макеты, графика». Выставка-размышление Артема Новикова. Посещение экспозиции по предварительной договоренности

Телефон: +7 (952) 001-88-37

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году выставка «Аз.Арт.Сибирь » победила в конкурсе на получение грантов: губернатора Алтайского края в сфере культуры, президента РФ на развитие гражданского общества и Фонда Александра Прокопьева. Грантовые средства позволят проекту не только выйти на более крупную площадку. Во-первых, организаторы смогут привезти в Барнаул ведущих экспертов в области изобразительного искусства и искусствоведения из других регионов России. Во-вторых, расширят призовой фонд для победителей проекта. В третьих, впервые выпустят альбом-каталог выставки в твердом переплете и крупный издательский пакет. А также создадут в «Титов Арене» оригинальное выставочное пространство: в 2021 году «Аз.Арт.Сибирь» снова сотрудничает с архитектурным бюро MDVA.

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ