С 12 июля возобновляются полеты из Барнаула в Турцию

Кроме Барнаула рейсы в Турцию разрешены еще из 44 международных аэропортов Фото: Олег УКЛАДОВ

Отпуску быть! Росавиация сообщила об увеличении числа городов, из которых возобновляют авиасообщение с Турцией. В их числе и Барнаул.

- В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, - отмечают в ведомстве.

Полеты начнут выполняться с 12 июля. Кроме Барнаула рейсы в Турцию разрешены еще из 44 международных аэропортов, к примеру, Белгорода, Воронежа, Волгограда, Калуги, Краснодара и так далее.

Также оперштаб принял решение о расширении списка турецких городов, которые примут российских туристов. Помимо Стамбула, Анкары, Антальи, Даламана, Бодрума полеты разрешены в Измир.

При этом продолжает действовать постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19». Так, туристы, прибывшие в Россию из-за рубежа, обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Интервал между тестами должен быть не менее суток, и пока исследования не готовы, гражданин обязан соблюдать самоизоляцию.

Кстати, Росавиация выдала авиакомпаниям допуск на полеты из Барнаула в Барселону (Испания), Тамчи (Киргизия), Баку (Азербайджан) и Пальму-де Майорка (Испания). Однако не факт, что рейсы начнут выполняться, так как авиакомпании оставляют за собой право решать, выпускать данные рейсы или нет.

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