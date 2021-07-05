Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 июля 2021: новые ковидные ограничения и ухудшение эпидситуации

Число заболевших превысило 55 тыс. челвоек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19.

Новые ограничения

Изменения временно запрещают проведение организациям, индивидуальным предпринимателями и гражданам массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах Алтайского края.

Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от общей вместимости. При этом разрешена работа пляжей, имеющих необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

– Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, огромное - около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации - это вторая часть, – подчеркнул глава региона.

Ситуация ухудшается

Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается.

– Сегодня эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в два раза. В основном рост идет среди взрослых. Также наблюдаем рост больных коронавирусом, – заявил министр.

В Алтайском крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 койку - за последнюю неделю. 5 июля пациентов с ковидом принимает ЦРБ Бийска. В ближайшие дни планируется открыть ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и горбольнице № 12 Барнаула. Кроме того, за последнее время возросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. За неделю зафиксирован прирост на 38%. За сутки в Барнауле принимают около 1300 вызовов при норме 700.

Для увеличения количества исследований ПЦР подключены все лаборатории региона. Общее число заболевших коронавирусом превысило 55 тыс. человек.

– По данным на 5 июля, из общего числа заболевших 652 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34029 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 55376 заболевших: 14 181 – у больных внебольничной пневмонией, 33 068 – у заболевших ОРВИ, в 8127 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных – 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 158, – отметили в оперштабе.

Вакцинация набирает обороты

3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V». «Более 40 тыс. доз уже распределили между медицинскими организациями края. На этой неделе поступит еще около 38 тысяч комплектов.

По последним данным,в регионе прививаются свыше 359 тыс. человек, в том числе более 93 тыс. человек получили первую прививку, а свыше 266 тыс. человек полностью привиты.

Напомним, ранее мы сообщали, что на этой неделе в Алтайском крае будет решен вопрос о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Соответствующий проект постановления уже подготовлен и находится на рассмотрении и согласовании. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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