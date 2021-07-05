«Алтайский бройлер» восстановят после крупного пожара

От огня пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично - цех забоя птицы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае провели совещание по вопросу возобновления работы птицефабрики «Алтайский бройлер» после пожара, случившегося 4 июля. В Бийск уже выехали руководители краевых ведомств, чтобы вместе с собственниками и руководством предприятия заняться ликвидацией последствий. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Что пострадало от огня

На предприятии в алтайском наукограде работают эксперты. Они установят причину возгорания в производственных помещениях. От огня пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично - цех забоя птицы. Производственный корпус был полностью застрахован, поэтому руководство птицефабрики рассчитывает на возмещение ущерба.

Восстановить работу производственного подразделения планируют в кратчайшие сроки. Эксперты проведут ревизию убойного цеха, изучат техническую документацию.

Как организуют работу в ближайшее время

Во время простоя птицефабрики для жителей Алтайского края будут поставлять продукцию с других производственных площадок группы «Черкизово». Уже ведут переговоры с руководством птицефабрик Сибири по организации забоя птицы, выращенной на мощностях «Алтайского бройлера».

– Часть сотрудников «Алтайского бройлера» будет командирована для работы и обучения на другие производственные площадки группы. Работники, которые не смогут выехать за пределы края, будут получать меры поддержки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Часть работников птицефабрики будут отправлены в оплачиваемые отпуска, – отметили в пресс-службе правительства региона.

Там добавили, что после пожара темпы модернизации производственных мощностей предприятия планируют ускорить.

Напомним, ранее мы сообщали, что 3 июля в Бийске произошел пожар на предприятии «Алтайский бройлер». Загорелось здание по адресу ул. Лесная, 25. Как рассказывают очевидцы событий в соцсетях, пожар возник в районе холодильных установок – на территории складов предприятия. Пламя распространилось очень быстро. Сначала выгорел цех тары, а затем огонь перекинулся на другие помещения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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