На Алтае осудили тренера по каратэ за растление ученицы

Мужчину осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили тренера по каратэ из Рубцовска, который развратил свою воспитанницу. Это произошло еще в прошлом году, на днях суд вынес решение, сообщает краевой следственный комитет.

- 45-летний тренер МБУ ДО ДЮШС «Центр спортивной подготовки города Рубцовска» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия), - рассказали в ведомстве.

Как стало известно «КП»-Барнаул», 45-летний тренер с детьми находились на базе отдыха в Егорьевском районе. Там они отдыхали и тренировались. Видимо, решив отпраздновать июльский день, мужчина выпил и, когда они остались с девочкой наедине, запустил руки туда, куда не следует. 14-летняя школьница рассказала обо всем бабушке, а та заявила в полицию.

Статья, по которой квалифицировали его действия, небольшой тяжести. Самое суровое наказание предполагает лишение свободы на срок до трех лет. Тренер признал вину, сотрудничал со следствием. В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься тренерско–преподавательской деятельностью с детьми на тот же срок.

Ранее мы сообщали о 58-летнем жителе Зонального района который растлил свою 6-летнюю внучку. Девочка обо всем рассказала родителям, которые написали заявление в полицию. В ходе расследования были установлены и другие жуткие преступления. В 2013 году он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери своих знакомых.

В итоге педофила отправили за решетку на 16 лет.