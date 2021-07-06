«Охота»: алтайские подростки воруют колпачки с авто ради челленджа из TikTok

Скриншот видео с паблика Barnaul 22 Вконтакте

Новый сомнительный челлендж появился в популярном мобильном приложении TikTok. Суть проста – скрутить как можно больше необычных колпачков с автомобильных колес. Многочисленные факты краж охватили уже всю Россию, в том числе Алтайский край.

Накануне в социальных сетях забили тревогу автовладельцы из Барнаула и Бийска. Они выложили в сеть видеоролики, на которых видно, как подростки, осторожно оглядываясь по сторонам, подбегают к машинам и откручивают колпачки. Теперь водители пытаются призвать к ответственности малолетних преступников.

- Какой-то парень решил скрутить колпачки с наших колес. Нужно его найти, - пишет жительница Барнаула на странице barnaul.insta.

В комментариях нашлись и другие пострадавшие от рук тиктокеров.

- У нас тоже скручивали два раза уже, но есть и поинтереснее тренды, где мужики таких ловят и поджопники дают, - комментирует n.cherdintseva.

Кстати, дети (то ли не понимая, что идут на откровенную кражу, то ли ради порции адреналина) не только радостно участвуют в затее, но и делятся фотографиями «улова» за день в своих профилях в TikTok. На видео они также рассказывают о редких экземплярах и стоимости колпачков. К примеру, обычные пластиковые заглушки мало кого привлекают, а вот редкие, разноцветные или с символикой марки машины – дорогого стоят. Подростки предлагают не только обмениваться наживой, но и сбывают её в пункты приема металла.

Понести наказание за подобные выходки могут не дети, а их родители. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, все зависит от причиненного ущерба.

- По случаю в Бийске сотрудниками полиции проведена проверка, с подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Если все же ситуация [с кражей колпачков, прим. ред.] приобретет массовый характер, то в каждом случае будут изучаться обстоятельства и оцениваться последствия и ущерб. Предположим, если ущерб будет нанесен серьезный, то и наказание может быть более жестким, - рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не отдала деньги за слайм: новые подробности по делу о надругательстве над младшеклассницей в Барнауле

В сети гуляет видео с избиением несовершеннолетней 18+ (подробнее)